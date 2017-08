IL-TV:n video Turusta: Ihmiset juoksivat kauhuissaan pakoon

Iltalehden IL-TV:n video kertoo oleellisimmat ensitiedot Turun tapahtumista. Osana videota on myös silminnäkijän kuvaama video, jossa ihmiset juoksevat pakoon puukotusten tapahtumapaikalta.

Useita ihmisiä on puukotettu Turun keskustassa. Paikalla on riehunut ainakin yksi, silminnäkijöiden ja poliisilähteen ulkomaalaistaustaisen näköiseksi kuvaama mies.

Poliisi: Yhtä epäiltyä ammuttu Turussa – otettu kiinni