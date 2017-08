Silminnäkijät lehdille: Puukottajaa lyötiin pesäpallomailalla – nuoret jahtasivat takaa

Silminnäkijöiden mukaan monet paikalla olleet yrittivät pysäyttää tai estellä Turussa riehunutta puukkomiestä.

Eräs silminnäkijä kertoo Ilta-Sanomille, että puukottajaa muun muassa lyötiin pesäpallomailalla jalkaan. Hänet taltutti lopullisesti vasta paikalle saapunut poliisipartio.

Toinen silminnäkijä näki veristä veistä kädessään pitäneen hyökkääjän juoksevan ohitse.

– Samaan aikaan juoksi nuorta sakkia pesäpallomailat käsissä. He olivat todennäköisesti tämän kaverin perässä, hän sanoo IS:lle.

Turun Sanomien kuulema silminnäkijä kertoo nähneensä tapahtumapaikalla useita loukkaantuneita.

– Erään paikalla olleen mukaan naisen kimppuun oli käyty, ja nuori mies oli mennyt väliin, hän sanoo.

Myös TS:n mukaan joukko ihmisiä jahtasi tekijää.

Useita ihmisiä on puukotettu Turun keskustorien läheisyydessä, ja heistä kaksi on kuollut. Poliisi ampui tekijää ja sai hänet kiinni. Poliisi on kertonut etsivänsä mahdollisia muita tekijöitä.

