Poliisi: Kaksi puukotettua kuollut – näin Turun tilanne eteni hälytyksestä klo 16.02 alkaen

Poliisi on kertonut tiedotustilaisuudessaan, että kaksi Turussa riehuneen puukottajan uhriksi joutunutta ihmistä on kuollut. Heidän lisäkseen ainakin kuusi ihmistä on saanut puukosta vammoja.

- Tekijä on puukottanut ainakin kahdeksaa henkilöä, joista kaksi on menehtynyt, poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa.

Poliisi sai hälytyksen Turun keskustaan Kauppatorille noin kello 16.02 perjantaina. Tietojen mukaan hyökkääjä, nuorehko mies, oli puukottanut kahta henkilöä, joista toinen oli ensimmäistä uhria auttanut henkilö. Tämän jälkeen tekijä siirtyi Kauppiaskatua pitkin Turun Puutorille, jossa hän puukotti jälleen useita ihmisiä. Poliisi pysäytti hänet lopulta Brahenkadulla ampuma-asetta käyttäen. Hän on sairaalahoidossa.

Poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa aluksi, että puukottaja pysäytettiiin kello 16.20. Tämä oli virheellinen tieto, ja myöhemmin korjattiin, että epäilty otettiin kiinni kello 16.05 eli noin kolme minuuttia poliisille tehdyn ilmoituksen jälkeen.

