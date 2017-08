Turun puukotukset: Poliisi kaipaa havaintoja Fiat-pakettiautosta – auto nyt poliisilla

Turun tapahtumat Lounais-Suomen poliisin tiedotteen mukaan:

"Poliisi sai 18.8. klo 16.02 tiedon, että Turun Kauppatorilla ja sen ympäristössä oli puukotettu useita henkilöitä. Poliisi oli nopeasti paikalla ja otti kiinni epäillyn tekijän klo 16.05. Poliisi joutui kiinnioton yhteydessä käyttämään ampuma-asetta, ampuen epäiltyä tekijää alavartaloon. Tekijä on ulkomaalaistaustainen, nuorehko mieshenkilö joka on sairaalassa hoidettavana. Uhreja on kahdeksan, joista kaksi on menehtynyt."