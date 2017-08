Suomen hallitus on pitänyt neuvottelun perjantai-iltana Turun tapahtumien johdosta. Hallitus esittää syvän osanottonsa Turussa menehtyneiden ja loukkaantuneiden omaisille ja läheisille sekä toivoo loukkaantuneille voimia toipumiseen.

–Teko on erittäin tuomittava ja Suomen oloissa poikkeuksellinen vakava väkivaltarikos, joka järkyttää meitä kaikkia suomalaisia, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo.

Hallitus sai neuvottelussaan raportin tapahtuneesta ja tutkinnan etenemisestä.

–Haluan kiittää poliisia ja muita viranomaisia ammattimaisesta ja ripeästä toiminnasta. Tekijä saatiin kiinni erittäin nopeasti, Sipilä kommentoi.

Hallitus on Sipilän mukaan seurannut tilannetta tarkasti alkuhetkestä lähtien. Valtionjohto on pitänyt tiiviisti yhteyttä ja saa poliisilta jatkuvasti päivittyvää tietoa.

Poliisi tiedottaa tutkinnan etenemisestä seuraavan kerran aamulla ja Keskusrikospoliisi pitää tiedotustilaisuuden lauantaina kello 14. Poliisi jatkaa edelleen asian selvittämistä, kuten epäillyn henkilöllisyyttä sekä motiivia. Poliisi ei tällä hetkellä tutki tapahtumia terrori-iskuna.

Uhreja on kahdeksan, joista kaksi on menehtynyt.

Poliisi kehotti aiemmin henkilöitä välttämään Turun keskustan aluetta, mutta tällä hetkellä keskusta on turvallinen. Poliisin valmiutta on tapahtumana johdosta kohotettu ja poliisin näkyvyyttä on lisätty kaupunkien keskusta-alueilla koko maassa.

Lounais-Suomen poliisilaitos kertoi illalla kaipaavansa Turun tapahtumiin liittyrn havaintoja valkoisesta Fiat Ducato -pakettiautosta rekisteritunnuksella OTF-806. Poliisi on myöhemmin kertonut, että etsitty ajoneuvo on poliisin hallussa.

