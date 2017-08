Näkökulma: Turun puukotukset pysäyttivät suomalaiset

Turussa on nähty tänään murhenäytelmä. Kaksi ihmistä on kuollut puukotusten seurauksena, ja kuusi uhreista on joutunut sairaalaan.

Poliisi on toiminut tähän mennessä saadun tiedon mukaan erittäin tehokkaasti saapuen paikalle muutamassa minuutissa hälytyksen saatuaan. Poliisi eliminoi pääepäillyn ampumalla häntä reiteen. Hän on viranomaisten hallussa sairaalassa.

Tapahtumaketju on Suomessa täysin poikkeuksellinen. Se pysäytti suomalaiset tänään perjantaina, vain päivä sen jälkeen, kun Espanjan Barcelonassa oli tehty terrori-isku, joka vaati ainakin 14 ihmishenkeä.

Tutkijoiden piiristä on sanottu Turussa tehdyn veriteon olleen sen tyyppinen, että kyseessä on saattanut olla terrorismi. Poliisi jatkaa tutkimuksiaan ja kertoo tuloksista myöhemmin.

Raukkamainen teko Turussa on joka tapauksessa tehty. Syvä osanotto menehtyneiden omaisille ja läheisille.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.