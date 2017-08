Poliisi täsmensi tietoja Turun puukotuksista - MTV: Tekijän henkilöllisyys suhteellisen varma

Lounais-Suomen poliisi on täsmentänyt tietoja Turun puukotusten uhriluvusta. Poliisin mukaan loukkaantuneita on kahdeksan ja kuolleita on kaksi. Lisäksi epäilty on sairaalahoidossa.

Turun puukotuksen uhriuku on täsmentynyt. Loukkaantuneita on kahdeksan ja kuolleita on kaksi. Lisäksi epäilty on sairaalahoidossa. #Turku — L-S poliisi (@L_S_poliisi) August 18, 2017

Keskusrikospoliisin (KRP) rikosylikomisario Markus Laine kertoo MTV:n mukaan, että epäillyn puukottajan henkilöllisyydestä ollaan jo suhteellisen varmoja.

–Poliisilla on muutamia eri vaihtoehtoja epäillyn tekijän henkilöllisyydestä, hän sanoi.

Poliisi kertoi aiemmin, että Turun puukotuksesta epäilty on nuorehko ulkomaalaistaustainen mies.

Suomen Jehovan todistajat kertoo tiedotteessaan, että toinen puukotuksessa menehtyneistä kuului Jehovan todistajiin.

