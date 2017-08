KRP:n ylikomisario Ylellä: Turun puukotuksiin liittyen useita poliisioperaatioita - kiinniotettujen osuutta selvitetään

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Markus Laine kertoi aamulla Ylen uutisille, että poliisilla on yön aikana ollut useita operaatioita Turun puukotuksiin liittyen. Laineen mukaan useita henkilöitä on otettu kiinni.

–Kuulustelut on aloitettu ja heidän osuuttaan tekoihin selvitetään. En sen enempää pysty nyt avaamaan asiaa tutkinnallisista syistä, Laine kommentoi Ylelle.

Poliisin mukaan loukkaantuneita on kahdeksan ja kuolleita on kaksi. Lisäksi epäilty on sairaalahoidossa. Epäillyn henkilöllisyydestä ollaan poliisin mukaan jo suhteellisen varmoja.

