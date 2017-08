Tutkinnanjohtaja: Turun puukotusten pääepäillyn lisäksi viisi muuta epäiltyä

Turun puukotusten tutkinnanjohtaja, KRP:n rikoskomisario kertoo, että pääepäillyn lisäksi poliisi on pidättänyt neljä muuta miestä puukotuksiin liittyen.

–Meillä on yksi aktiivinen toimija, mies, Marokon kansalainen, joka on ilmoittanut iäkseen 18 vuotta. Häntä on yritetty tänään puhuttaa, mutta hän ei ole siihen ollut halukas. Pidätettynä on neljä muuta miestä, myös he ovat Marokon kansalaisia. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään.

Tämän lisäksi KRP on tehnyt yhdestä henkilöstä kansainvälisen etsintäkuulutuksen.

-Meillä on sellaista kansainvälistä tietoa, että hän ei ole Suomessa. Etsintäkuulutuksesta voi päätellä, että hän voi olla vaarallinen, Granroth kommentoi.

Granrothin mukaan pääepäilty on edelleen sairaalahoidossa, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa.

-Häntä kuulustellaan heti, kun siihen on mahdollisuus.

KRP:n päällikkö Robin Lardot kertoi, että pääepäilty on ollut turvapaikanhakuprosessissa mukana.

-Tämänhetkisten tietojen mukaan hän on tullut Suomeen vuonna 2016.

Lardot ei halunnut vastata kysymykseen siitä, oliko KRP:lllä ennestään tietoja pääepäillystä.

–Se, mitä tietoja viranomaisilla on ollut selviää lähipäivien aikana. Tässä vaiheessa emme ota tähän kantaa.

Lardot ei myöskään vahvistanut MTV:n tietoa siitä, että pääepäilty olisi saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen.

Crista Granrothin mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että kaksi puukotuksissa menehtynyttä valikoituivat uhreiksi siksi, että olivat naisia.

–Loukkaantuneista kuusi on naista ja kaksi miestä. Loukkaantuneet miehet ovat yrittäneet auttaa jo aiemmin loukkaantuneita naisia. Kenelläkään loukkaantuneista ei ole hengenvaaraa, mutta osan tilanne on vakava.

Granrothin mukaan uhreista vanhin on 67-vuotias ja nuorin 15-vuotias. Poliisi ei kuitenkaan tarkentanut, minkäikäisiä menehtyneet olivat.

Robin Lardotin mukaan terrorismiin ei viittaa mikään yksittäinen seikka, vaan tutkinnassa ilmitulleet asiat. Rikosnimike muuttui Lardotin mukaan perjantai-illan ja viime yön aikana tehtyjen toimien ansiosta. Alkuvaiheessa rikosnimikkeenä oli kaksi murhaa ja kahdeksan murhan yritystä.

–Eilisen illan ja viime yön aikana tehtyjen toimien takia rikosnimikkeeksi tarkentui terroristiset murhat ja terrorististen murhien yritykset, Lardot sanoi.

Sekä Granroth että Lardot kertoivat tiedotustilaisuudessa, että Turun tapahtumien yhteyttä Barcelonassa torstaina tehtyyn iskuun selvitetään ja KRP tekee asiassa yhteistyötä Europolin kanssa.

Granrothin mukaan tässä vaiheessa ei voi kommentoida sitä, miten järjestäytyneeltä Turun puukotus vaikutti. Robin Lardot puolestaan muistutti, että nykyään on enemmän kyse terrorismin ideologiasta kuin suoraan järjestöltä tulevista käskyistä.