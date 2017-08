Tutkijat varoittavat ”lepsuilusta islamistien kanssa”: ”Kyse ei ole vain nuoren miehen kasvukipuiluun liittyvästä väkivallasta”

Sotatieteen tohtori ja terrorismin tutkija Antti Paronen arvioi, että terroristisen tarkoituksen löytyminen Turun puukotusten motiiviksi on iso asia.

–Näin siksi, että kyse ei ole vain nuoren miehen kasvukipuiluun liittyvästä väkivallasta, josta alkoholi-Suomi on saanut oman riittävän osansa, Paronen kirjoittaa Facebookissa.

–Kyse on motivaatiosta, jossa väkivallan käytöllä pyritään poliittiseen ja/tai uskonnollis(-poliittiseen) tavoitteiseen. Tämä ideologinen vaikutus kytkee väkivallan käyttäjänsä johonkin suurempaan ja tekee teosta esim. tavallista juoppopuukotusta tai humalaista nyrkkien heiluttelua huomattavasti vaarallisempaa, hän jatkaa.

Paronen korostaa, että kyse on ei-hyväksyttävästä yrityksestä muuttaa yhteiskuntaa.

–Tällaista väkivallan käyttöä ei voi verrata liikennekuolemiin tai vaikka ristiretkien tuottamiin uhreihin. Tällainen väkivalta uhkaa yhteiskuntaamme tavalla, joka ravisuttaa sen rakenteita. Käyttäjänsä on sodassa ja omasta mielestään väkivaltaisen välttämättämyyden edessä.

Samaan asiaan kiinnittää huomiota geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Salehzadeh.

–Yksittäinen terroristi saattaa olla “syrjäytynyt” tai “mielisairas”, mutta islamistien terroritekojen takana vaikuttaa myös ideologia: islamistit haluavat hallita maailmaa poliittisen islamin kautta asettamalla kalifaatin mahdollisimman moneen maahan, hän kommentoi blogissaan.

–Tämä ideologia ei rajoitu ainoastaan Isisiin, Al-Qaidaan tai muun selkeästi terroristisen järjestön aktiiveihin, vaan se saa tukea sadoilta tuhansilta normaalisti yhteiskunnassa toimivilta ihmisiltä kaikkialla maailmassa. Tämä tekee ideologiasta vaarallisen ja länsimaalaisten arvojen suuren vihollisen, Salehzadeh jatkaa.

Hän korostaa, että vaikka Turun puukotuksen taustat ovat vielä hämärän peitossa, yleisesti terroristien toimintamekaniikasta tiedetään paljon.

–Isis käyttää tehokkaasti hyväkseen turvapaikanhakujärjestelmää ja on onnistunut soluttamaan lukuisia aktiivejaan vanhalle mantereelle, kuten näimme esimerkiksi vuonna 2015 Pariisin-iskuissa. Ilmapiiri on kaikkialla kiristynyt muslimeita ja maahanmuuttajia kohtaan, mikä näkyy lisääntyneenä rasismina, syrjintänä ja väkivaltana syyttömiä kohtaan. Tämä puolestaan jälleen sataa terroristijärjestöjen laariin, sillä tietyt segmentit Euroopassa jo asuvasta muslimivähemmistöstä ovat heikentyneessä sosio-ekonomisessa asemassaan yhä vastaanottavaisempia jihadistiselle propagandalle.

Yksi syy terrori-iskujen lisääntymiseen Euroopassa on Salehzadehin mukaan se, että Isis on häviämässä sotaa Lähi-idässä.

–Aseellinen sotiminen Isisiä vastaan ei poista ongelmaa siitä, sadat tuhannet ihmiset haluavat islamilaisen sharia-lain myös Eurooppan. Sotilaallinen interventio ei kukista poliittisen islamin tukijajoukkoja, eikä poliittinen islam myöskään kukistu vankiloissa, hän huomauttaa.

Salehzadeh muistuttaa samalla, että valtaosa muslimeista tuomitsee jyrkästi väkivaltateot.

–Oikeasti islam on hyvin jakautunut siitä, mitä käsitteellä jihad tarkoitetaan tai kuka voidaan luokitella marttyyriksi. Mutta terroristit noudattavat poliittisen islamin ja sen äärijärjestöjen tulkintaa, jossa “islamilainen maailma” on yksiselitteisesti puhdistettava vääräuskoisista ja heidän liittolaisistaan.

Lainsäädäntöä tulee Salehzadehin mukaan muuttaa niin, että oleskelulupa tai kansalaisuus voidaan perua terrorismiin syyllistyneiltä tai siitä epäillyiltä.

–He ovat tikittäviä aikapommeja, joita ei kannata jättää vapaalle jalalle “kunnes toisin todistetaan”. Länsimaissa elää ja on elänyt runsaasti islamisteja. Myös Suomessa. Heidän annetaan oleskella melko vapaasti ja paikoin heidän toimintaansa jopa tuetaan. Lepsuilu islamistien kanssa on kuitenkin hengenvaarallista peliä. Poliittinen islam on turmiollinen ideologia, jonka pesäkkeitä ei saa jättää kytemään.

Antti Paronen puolestaan korostaa, että ongelmaa ”ei saa pois halaamalla eikä sitä voi vaientaa kuoliaaksi”.

–On käytettävä riittävästi, mutta samanaikaisesti mahdollisimman vähän voimaa uhan poistamiseksi. Tämä voimankäyttö pitää kytkeä strategiseen viestiin Suomen yhtenäisyydestä ja siitä miten tämä maa ja kansalaisensa jatkavat yhtenäisinä kohti sellaista aikaa, että terrorin uhka maassamme on vain muinaismuisto.

Turun puukotusten rikosnimike muuttui lauantaina terroristisiksi murhiksi ja terrorististen murhien yrityksiksi. Alkuvaiheessa rikosnimikkeenä oli kaksi murhaa ja kahdeksan murhan yritystä. KRP:n päällikön Robin Lardotin mukaan tähän ei vaikuttanut mikään yksittäinen asia. Suojelupoliisin mukaan kyseessä on iskutyyppi, johon Isis on kannustanut Euroopassa.

