Anssi Kelan pysäyttävä ulostulo: ”Osa on ollut sitä mieltä, että minut pitäisi tappaa”

Muusikko Anssi Kela kertoo saaneensa jopa tappouhkauksia kerrottuaan perjantaina Facebookissa, että oli Turun Kauppatorilla vain hetki puukotusten jälkeen.

–Olen saanut kuulla olevani tapahtumiin osasyyllinen, koska olen mm. esiintynyt rasisminvastaisessa mielenosoituksessa. On tullut yksityisviestejä, joissa minua syytetään murhaajaksi. Osa kommentoijista on ollut sitä mieltä, että minut tai muita artisteja pitäisi tappaa, hän kertoo.

Kela korostaa pitävänsä Turun tapahtumia ”järjettöminä ja kuvottavina”.

–Sellaista ei pitäisi tapahtua Suomessa, eikä missään muuallakaan. Olen surullinen, mietin uhreja ja heidän läheisiään. Mielestäni näin kauheiden tapahtumien jälkeen on hyvin ajattelematonta ja epäkunnioittavaa lietsoa lisää väkivaltaa. Otan osaa suruun, ja nostan hattua niille sankareille, jotka pyrkivät estämään hyökkääjän etenemisen.

Kelan mukaan monet kommentoijat ovat ilkkuneet hänelle osallistumisesta Meillä on unelma -mielenosoitukseen, jossa oli kyse rasismin vastustamisesta.

–Monet näyttävät jostain syystä yhdistävän rasisminvastaisuuden terrorismin ja rikollisuuden hyväksymiseen. Kommenteissa minun väitetään kehuvan faneilleni islamia, ja uskotaan minun olevan sokea radikaalin islamin ongelmille. Tällaiset väitteet ovat absurdeja.

Kela varoittaa lietsomasta vihaa.

– Tätä kirjoittaessa ei ole vielä tiedossa, mitkä Turun iskun tekijän motiivit olivat. On kuitenkin selvää, että tehdäkseen jotain tuollaista, on tunnettava syvää vihaa ja halveksuntaa ihmiselämää kohtaan. Viha on tuhoavaa, uskonnosta, kansalaisuudesta tai ihonväristä riippumatta. Se on itseään ruokkiva kierre. Onko viisasta lietsoa sitä yhtään enempää?