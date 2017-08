Sauli Niinistö: ”Nyt on puhuttava maltilla ja tolkulla”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vetoaa lauantaina julkaisemassaan kannanotossa suomalaisiin ja toivoo malttia.

–Vetoan mielipidejohtajiin, olivat he uskonnollisia tai aatteellisia, olivat heidän ryhmänsä pieniä tai suuria – nyt on puhuttava ennen kaikkea maltilla ja tolkulla. Sitä on vapaus ja sitä on vastuu.

Niinistö korostaa, että kaikilla on vapaus sanoa mielipiteensä ääneen, mutta myös vastuu siitä, mihin sanat johtavat.

–Törkeää leimaamista tai tahallista väärinymmärtämistä on jo kuultu tarpeeksi. Maahanmuuttoa joku kannattaa ja toinen taas vastustaa; se on ymmärrettävä. Mutta jos tästä rakennetaan vihanpitoa, sillä heikennetään kykyämme torjua pahaa.

Niinistön mukaan Suomi ja suomalaiset ovat uuden tilanteen edessä, kun perjantaista väkivallantekoa tutkitaan terroritekona.

–Turku on nyt osa pitkää ketjua, joka on kulkenut meille monen maan ja kaupungin kautta. Olemme hyvässä ja pahassa osa muuta maailmaa. Samalla meidän on nyt kansakuntana mietittävä, miten käsittelemme tämän julman teon. Keskustelumme maahanmuutosta on ollut vaikeaa, melkeinpä mahdotonta jo ennen tätä. Maahanmuutto herättää vahvoja tunteita – puolesta ja vastaan. Asiallista keskustelua on vaikea käydä tunteisiin menevästä aiheesta, mutta meidän on kansana siihen kyettävä.

Niinistö muistuttaa, että Suomen menestys ja vahvuus perustuu kykyyn toimia yhdessä ja antaa tilaa erilaisille mielipiteille.

–Leimaamatta ja syyttämättä. Ja tätä haluan erikseen korostaa: yhteiskuntarauhamme perustuu vahvasti siihen, että luotamme viranomaisiimme ja oikeuslaitokseen, niiden kykyyn tehdä oikeita ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Suomi on oikeusvaltio. Perustamme on kansanvaltaisesti säädetty oikeusjärjestys.