Näkökulma: Arvostetaan toisiamme – tai murhaajat voittavat

Keskusrikospoliisi vaihtoi Turun puukotusten rikosnimikkeen lauantaina terroristisiksi murhiksi ja terrorististen murhien yrityksiksi.

Rikosnimikkeen muuttuminen tutkinnassa teki koko tapauksesta aivan uuden. Nyt tiedetään, että Suomessa on tehty mahdollisesti terrori-isku, jonka taustatekijät saattavat olla poliittiset tai jyrkän uskonnolliset.

Mikään terroristijärjestö ei ole ilmoittanut ainakaan tähän mennessä olevansa Turun veritekojen takana, ei myöskään väkivaltaisten islamistien äärijärjestö Isis. Suojelupoliisin mukaan Isis on kannustanut juuri tällaiseen iskutyyppiin Euroopassa.

Turun puukotuksista on kaikkiaan tieto tiukassa. Päätekijäksi epäilty marokkolainen 18-vuotias on maannut ilmeisen puhumattomana sairaalassa. Samasta maasta lähtöisin olevat neljä henkilöä on pidätetty Turun seudulla, mutta heidänkään kertomasta ei ole poliisilla ollut vielä julkisuuteen kerrottavaa.

Suomessa ei ainakaan tässä vaiheessa puhuta Espanjan tapaan terroristisolusta. Nyt puhutaan kuitenkin avoimesti terrorismiepäilystä toisin kuin esimerkiksi muutoin yhtä lailla kammottavissa Myyrmäen, Jokelan, Kauhajoen, Sellon tai Hyvinkään tapauksissa. Siitä muistuttavat myös tutkijat.

”Terroristisen tarkoituksen löytyminen rikoksen motiiviksi on iso asia. Näin siksi, että kyse ei ole vain nuoren miehen kasvukipuiluun liittyvästä väkivallasta, josta alkoholi-Suomi on saanut oman riittävän osansa”, sotatieteen tohtori ja terrorismin tutkija Antti Paronen arvioi lauantaina.

Oli Turun tapaus ideologisesti motivoitunutta organisoitua terrorismia tai ei, on viattomille ihmisille aiheutettu tuska yhtä suuri. Karmea vääryys uhreille ja heidän läheisilleen on tapahtunut.

Tutkinnan tuleva lopputulos ei muuta sitä tosiasiaa, että Suomi on nyt jonkinasteisessa shokissa. Kansalaisilla on pelon, vihan, surun ja voimattomuuden tunteita, jotka on voitettava ilman keskinäistä riitelyä ja syyttelyä. Rikolliset saatamme edesvastuuseen.

Lainsäädäntötasolla tarvitsemme pikavauhtia uuden tiedustelulain. Kaavailtu laki pitää saattaa voimaan hallituksen ja opposition yhteisoperaationa niin nopeasti kuin se on teknisesti mahdollista.

Suojelupoliisin on pakko saada parempi tieto siitä, minkälaisia keskusteluja Suomeen majoittuneet potentiaaliset terroristit käyvät mahdollisten ulkomailla toimivien toimeksiantajiensa kanssa. Se on tärkeää meidän kaikkien turvallisuuden ja kansallisen yhtenäisyyden kannalta.

Tämä päivä muutti Suomen. Satavuotiaan valtiomme ja sen moniarvoisen kansan on selvitettävä tämä kriisi juhlavuoden teeman hengessä: yhdessä. Toisiamme arvostamalla.

Muussa tapauksessa vuosi 2017 jää kansakuntamme muistiin Suomen kriisivuotena, ei juhlavuotena. Emme voi antaa murhaajien voittaa.

Kirjoittaja on Uuden Suomen vastaava päätoimittaja.