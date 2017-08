Terrorismin tutkija Turun puukotusten syistä: ”Suomi on länsimaa”

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun terrorismin tutkija Hans Brun sanoo, ettei Turun puukotuksille ole välttämättä yhtä yksittäistä selkeää syytä.

–Ei muuta kuin se, että Suomi on länsimaa, hän kommentoi Svenska Dagbladetille.

Keskusrikospoliisi (KRP) vaihtoi Turun puukotusten rikosnimikkeen lauantaina terroristisiksi murhiksi ja terrorististen murhien yrityksiksi. Ruotsin maanpuolustukorkeakoulun toinen terrorismin tutkija Magnus Ranstorp ei pidä tätä yllättävänä.

–Jos katsoo tekotapaa, niin tuntuu aika odotetulta, että tapahtumia tutkitaan terrori-iskuna, hän kommentoi niin ikään Svenska Dagbladetille.

Ranstorp näkee myös yhteyden Turun tapahtumien ja Barcelonan torstaisen iskun välillä ja muistuttaa, että KRP:n mukaan kaikki epäillyt ovat marokkolaisia ja yksi Barcelonan iskun vuoksi kiinniotetuista on myös Marokosta.

–On olemassa marokkolainen terroristiverkosto, joka ulottuu Barcelonasta Turkuun. Eräillä merkittävimmillä terroristitoimijoilla Ruotsissa on marokkolainen tausta, hän kommentoi.

Myös Hans Brun huomauttaa, että useat Ranskassa ja Belgiassa tehdyt iskun juontavat juurensa juuri Marokkoon.

–Euroopassa on paljon pohjoisafrikkalaisia ja useilla erilaisilla jihadistiverkostoilla on pohjoisafrikkalaisia yhteyksiä, jotka ovat ikivanhoja.

Helsingin yliopiston tutkija Leena Malkki kommentoi ruotsalaiskollegoidensa näkemyksi Twitterissä ja muistuttaa, ettei vielä ole varmaa tietoa siitä, liittyvätkö Turun tapahtumat laajempaan verkostoon.

–Vielä odotetaan kuitenkin tarkempia tietoja siitä, miten isku liittyy (jos liittyy) laajempiin verkostoihin, hän sanoo.

Malkin mukaan tarvitaan enemmän tietoja iskun motiivista ja siitä, miksi se tehtiin Suomessa.

–Poliisi ei ole kertonut tarkkaa selitystä sille, miksi tapahtumia tutkitaan terroristisina rikoksina. Tiedämme vain vähän pääepäillystä ja pidätetyistä.

We still need much more info to know what this attack was all about & its relation to Finnish context. 3/