Sauli Niinistö korostaa tiedustelulain tärkeyttä: ”Asiassa täytyy nyt toimia ripeästi”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Turun tapahtumia tiedotustilaisuudessaan sunnuntaina.

–Suomen poliisi selvitti asian nopeasti. Heidän ja pelastushenkilökunnan työ olivat omiaan palauttamaan turvallisuuden tunnetta. Voimme luottaa viranomaistemme toimintaan.

Niinistö korosti uuden tiedustelulain merkitystä. Hän nosti asian esiin pohtiessaan, miten uudet terrori-iskut Suomessa voidaan estää.

–On moneen kertaan sanottu, että juuri tämän tyyppiset toiminnot joissa yksittäiset toimijat tai pienryhmän toimivat väkivaltaisesti ovat vaikeita torjua. Kaikki se, mitä on mahdollista tehdä, on tehtävä. Meillä on puhuttu esimerkiksi tiedustelulainsäädännöstä. Se ei ole mikään uusia asia, olen puhunut siitä kolmen hallituksen kanssa. Tässä asiassa täytyy nyt toimia ripeästi, Niinistö sanoi tiedotustilaisuudessaan sunnuntaina.

Lain valmistelussa vuodesta 2013 mukana ollut eversti Martti J. Kari korosti aikaisemmin, että valmisteilla olevan tiedustelulainsäädännön tavoitteena on tuottaa valtiojohdolle tilannekuvatietoa ja ennakkovaroituksia lakiesityksissä luetelluista uhkista.

–Jos selviää, että Turun hyökkääjä on kommunikoinut ulkomaille, ihmettelen, jos joku vielä kiistää tiedustelulain kiireellisyyden. Kaikkia iskuja ei koskaan pystytä estämään mutta viranomaisille pitää antaa mahdollisuus ja kyky yrittää suojata meitä, hän kommentoi.

Niinistö kommentoi myös maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä ja arvioi Euroopan vastaanottokyvyn olevan koetuksella.

–Jos ajatellaan hallitsematonta muuttoliikettä, joka tänä päivänä on osin siirtolaisuutta. Toistan sen, mitä noin puolitoista vuotta sitten eduskunnassa lausuin: tämä asia on EU:n hoidettava. Jos jokainen jäsenmaa alkaa tekemään omia linjauksiaan, siitä ei hyvä seuraa, presidentti sanoi.

–Nyt Afrikasta tulee väkeä ja siihen liikkeeseen Euroopan unionin on kyettävä vastaamaan. Olemme tilanteessa, jossa Euroopan vastaanottokyky on jo nyt ollut koetuksella. Mitä hallitumpaa tuo maahanmuuttaminen on, sitä selkeämmin se voidaan kohdentaa pakolaisiin pakolaisleireiltä, hän jatkoi.

Niinistö kuvaili, että kaikki turvapaikanhakijat eivät täytä turvapaikan saamisen ehtoja.

–Minulla on kuitenkin vakaa luottamus suomalaiseen oikeusjärjestelmään, hän kommentoi.

Niinistön mukaan pakkopalautuksia voisi olla syytä nopeuttaa. Hän arvioi siitä olevan etua myös palautettaville henkilöille.

Samalla Niinistö huomautti, että Suomessa kaikkeen maahanmuuttokeskusteluun on liittynyt piirre, että halu väärinymmärtää on ollut suurempaa kuin yritys ymmärtää.

–Tämä olisi nyt syytä kääntää toisin päin, yritetään ymmärtää, mitä toinen suomalainen tarkoittaa. Ei tarvitse olla samaa mieltä. Se on kaiken keskustelun avain.

Niinistö otti kantaa myös Juha Sipilän hallitukseen kohdistettuun arvosteluun.

–Tämä ei ole poliittiselle johdolle mikään helppo asia. Meillä keskusteluaallot ovat kulkeneet siinä, että evätäänkö joltain turvapaikka, onko jollain oikeus jäädä tänne, onko viranomaisella oikeus palauttaa. Nyt on varmasti niin, että aletaan vaatia kovempia toimenpiteitä. Tämä ilmasto ei ole kenellekään eikä poliittiselle johdollekaan helppo.

Hän muistutti, että Suomen nykyinenkin turvapaikkalainsäädäntö täyttää kaikki standardit.