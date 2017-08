Pääministeri Sipilä: ”Aidosti hädänalaisia autetaan – muuten oltava nopeat keinot maasta poistamiseen”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) toivoo tiedustelulainsäädäntöä voimaan mahdollisimman nopeasti. Hän sanoi lisäksi suurlähettiläskokouksessa, että Suomi ottaa jatkossakin vastaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia.

–Suomen on edelleen autettava hädänalaisessa tilanteessa olevia, sotien runtelemia ja vainottuja ihmisiä, perheitä. Vaikeasta omasta taloudellisesta tilanteestamme huolimatta panostamme jatkossakin niin ihmisten auttamiseen kriisipesäkkeissä, rauhanvälittämiseen kuin otamme vastaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia, Sipilä sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä.

–Mutta samaan aikaan meidän on tehtävä kaikki mahdollinen sen varmistamiseksi, että Suomeen tulevat ovat aidosti hädänalaisista olosuhteista. Ja jos näin ei ole, meillä pitää olla nopeat keinot väärin perustein Suomeen tulleiden maasta poistamiseen. Järjestelmän väärinkäyttäjät meidän on kyettävä tunnistamaan aikaisemmin.

Sipilä huomautti, että turvallisuus määriteltiin painopistealueeksi puoliväliriihessä. Sipilä muistutti, että jo hallituskauden alussa päätettiin modernisoida nopealla aikataululla tiedustelulainsäädäntö vastaamaan nykypäivän turvallisuustarpeita. Samalla Suomi nostettaisiin samalle viivalle muiden EU-maiden kanssa. Suomessa ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa tiedustelulainsäädäntöä ja moni on katsonut Suomen tulevan asiassa pahasti jälkijunassa.

–Emme voi jatkaa niin, että saamme tietoja mahdollisesti kansalaistemme turvallisuuden kannalta vaarallisista henkilöistä ulkomailta, mutta emme pysty riittävällä tavalla ja ajoissa itse henkilöitä tutkimaan. Tiedustelulainsäädännön uudistaminen tarvitaan ensisijassa suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi, mutta se on myös osa kansallista vastuutamme, Sipilä sanoi.

–Turun tapahtumien jälkeen asian pitäisi olla myös perustuslain näkökulmasta selvä: oikeus elämään on yksityisyyden suojaa korkeampi perusoikeus. Nyt pitää ponnistella yhdessä lainsäädännön voimaan saamiseksi mahdollisimman nopeasti. Tähän toivon kaikkien eduskuntapuolueiden yhtyvän.

Myös ulkoministeri Timo Soini (uv.) painottaa tiedustelulainsäädännön merkitystä terrorismin torjunnassa. Hän kommentoi suurlähettiläspäivillä Iltalehden mukaan, että viranomaisilla on oltava välineet puuttua ihmisten toimintaan silloin, kun se on tarpeellista. Lisäksi Soini korosti, että Suomeen ei voi jäädä, jos saa kielteisen turvapaikkapäätöksen.

– Ihmiset, jotka eivät saa turvapaikkaa, pitää poistaa maasta. Käytäntö on ollut suhteellisen toimiva. Joihinkin maihin pakkopalauttaminen on ollut kitkuista, Soini sanoi Iltalehden mukaan.

”Välttäkää vastakkainasettelua”

Sipilä peräänkuulutti puheessaan myös malttia ja luottamusta ihmisten välillä ja kehotti välttämään vastakkainasettelua. Sipilä viittasi useisiin ihmisiin, jotka yrittivät auttaa Turun puukottajan uhreja. Moni heistä oli ulkomaalaistaustainen.

– Nämä rohkeat ihmiset tulevat taustoiltaan eri yhteiskuntaryhmittymistä. Tämäkin osoittaa, että olemme kaikki samassa veneessä. Meidän kaikkien on yhdessä puolustettava ihmisyyttä sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteita.

Sipilän mukaan pienen ihmisjoukon toiminta ei saa muuttaa uskoa ihmisoikeuksiin, ihmisten hyvyyteen, vapauteen, tasa-arvoon ja demokratiaan.

–Minulle perjantain tapahtumat – se millä tavoin paikalle osuneet ihmiset reagoivat – ovat osoitus myös ihmisten suuresta rohkeudesta, kansallisuuteen tai alkuperään katsomatta. Suomi on avoin, kansainvälinen ja rohkea yhteiskunta. Tältä tieltä ei pidä ottaa harha-askeleita siitä huolimatta, että perjantain tapahtumien jälkeen olisi niin helppoa käpertyä sisäänpäin. Kun terroriteolla yritetään järkyttää yhteiskuntaa, meidän on yhtenäisesti tehtävä yritykset tyhjäksi. Tähän tarvitaan Suomessa nyt kaikkien puolueiden, kansalaisjärjestöjen ja täällä toimivien uskonnollisten yhteisöjen yhteistyötä.

”Rajaturvallisuutta kehitettävä”

Sipilän mukaan Turun ja Espanjan tapahtumat korostavat jälleen yhteistyön merkitystä terrorisminvastaisessa toiminnassa ja yhteistyössä. Hänen mukaan yhteistyötä EU:n piirissä ja myös kahdenvälisesti on vahvistettava ja kehitettävä määrätietoisesti.

–Yhteisen tilannekuvan muodostaminen ja tietojen vaihdon parantaminen ovat parasta, mitä eurooppalaiset maat voivat tehdä. Suomi on ajanut pitkään EU:n puolustusyhteistyön syventämistä. Teimme yhteisen aloitteen Ranskan kanssa kesäkuussa 2016. Asia on edennyt ripeästi viimeisen vuoden aikana. Kehitys on ollut luontevaa ja Suomi on ollut vaikuttamisen etunenässä.

Sipilän mukaan muuttoliikkeen hallintaan on luotava akuutin tilanteen hoitamisen lisäksi pysyviä ratkaisuja.

–Meidän on vaikutettava tehokkaammin muuttoliikkeen perimmäisiin juurisyihin, kehitettävä rajaturvallisuutta ja varmistettava kaikkien jäsenmaiden oikeasuhtainen osallistuminen vastuunkantoon.