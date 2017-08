Petteri Orpo: ”Suomessa voi olla vain laillisesti – teemme kaiken voitavan, jotta tämä myös toteutuu”

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vaatii Turun tapahtumista rakentavaa keskustelua ja arviota jatkotoimista. Hänen mukaansa hallituksen on tehtävä tarkka analyysi tapahtumista ja puututtava määrätietoisesti korjattaviin asioihin.

Orpo puhui suurlähettiläspäivillä kotikaupunkinsa väkivaltaisista tapahtumista. Hän kiitti puheessaan poliisia ripeästä toiminnasta ja huomautti, että Suomessa osattiin pelätä terrori-iskun uhkaa. Hänen mukaansa nyt tarvitaan perusteellinen arvio siitä, millä toimilla vastaavan tapahtuminen jatkossa estetään.

–Terroriuhka oli ja on kohotetulla tasolla. Siksi hallitus on jo toiminut ja lisännyt poliisin, suojelupoliisin ja rajavartiolaitoksen määrärahoja. Jos Turun tapahtumien selvittämisen jälkeen ilmenee, että jossakin on edelleenkin kriittinen resurssipula, on asia korjattava. Hallituksen on huolehdittava nopeammasta turvapaikkatutkinnasta ja tehokkaasta kotouttamisesta. Suomessa voi olla vain laillisesti. Teemme kaiken voitavan sen varmistamiseksi, että tämä myös toteutuu, Orpo sanoi puheessaan.

Myös Orpo liittyi muiden tiedustelulain uudistamista vaatineiden poliitikkojen joukkoon. Uudistamista ovat aiemmin vaatineet muun muassa sisäministeri Paula Risikko (kok.), pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja ulkoministeri Timo Soini (uv.).

–Yksi tärkeä lainsäädäntöuudistus on tiedustelulaki. Hallitus tulee tekemään esityksen uudesta tiedustelulainsäädännöstä, jonka tavoitteena on lisätä suojelupoliisin toimivaltaa paljastaa suomalaisten turvallisuutta uhkaavia hankkeita. Toivon, että esitys saadaan läpi mahdollisimman nopealla aikataululla.

Orpo toivoo arjen jatkuvan nopeasti viikonlopun tapahtumista huolimatta.

–Turun kauheat tapahtumat ovat meillä kaikilla mielessä, mutta me emme lamaannu. Kotikaupungissani on vahva tahto voittaa terrorismi ja väkivalta. Suomalaisten vahvuuksiin kuuluu vahva kyky selviytyä kriiseistä, Orpo sanoi.