Karhujahti päättyi sairaalaan: Metsästäjä ampui kaveriaan takapuoleen – ”Tiedossa on, kenen luoti se oli”

Pohjois-Karjalassa Valtimossa on sattunut metsästysonnettomuus, jonka johdosta metsästäjä on viety sairaalahoitoon.

Hätäkeskus sai tänä aamuna kello 9.25 ilmoituksen Verkkojoen alueella tapahtuneesta metsästysonnettomuudesta. Luvallisen karhunmetsästyksen yhteydessä metsästäjiin kuulunut mies oli saanut kiväärin luodista osuman takapuoleensa.

Rikoskomisario Kari Juntunen kertoo Uudelle Suomelle, että liikkeellä oli useamman hengen metsästysporukka ja poliisilla on käsitys tapahtumien kulusta.

Valtimolainen mies kuljetettiin tapahtumapaikalta hoitoon Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Poliisin saamien tietojen mukaan miehen saamat vammat eivät ole hengenvaarallisia.

Poliisi on käynnistänyt asiassa esitutkinnan epäillystä metsästysrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Juntusen mukaan tapahtumapaikalla on jo tehty tutkintaa.

– Kyllä meillä on tiedossa, kenen luoti se oli, hän sanoo Uudelle Suomelle.

– Siinä on ollut metsästystilanne ja siinä yhteydessä on sitten ammuttu laukaus tai laukauksia, ja yksi on osunut metsästäjäkaveriin.

Juntusen mukaan on vielä liian aikaista arvioida, millaisia seuraamuksia epäillystä rikoksesta voisi koitua. Poliisi aloittaa vastaavista tapauksista itse tutkinnan, jos ne tulevat poliisin tietoon. Kyseisestä tilanteesta saatiin tietoa hätäkeskuksen kautta.