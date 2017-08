Touko Aalto vaatii poliisille lisää rahaa – viittaa supon Turku-vihjeeseen jolle ei ollut aikaa

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto vaatii lisää resursseja poliisille. Suojelupoliisi (supo) kertoi tänään, että se oli saanut aiemmin vihjeen Turun puukottajaepäillyn radikalisoitumisesta.

Vihjeitä tulee kuitenkin niin paljon, että supo priorisoi konkreettiset uhat muita vihjeitä kiireellisemmiksi, eikä Turkuun liittyvä vihje ollut sellainen.

– Poliisi on avainasemassa ihmisten turvallisuuden takaajana. Turun terrori-iskun tekijästä oli annettu vihje suojelupoliisille jo aiemmin. Meidän on varmistettava, että poliisilla on riittävät voimavarat tutkia tällaisia vihjeitä ja tehdä tarvittavat toimenpiteet. Tähän on vain yksi lääke: Poliisin resursseja on lisättävä, Aalto sanoo kannanotossaan.

– Tarvitaan lisää voimavaroja ja ihmisiä poliisin arkiseen tutkintatyöhön. Tarvitaan myös lisää voimavaroja, jotta poliisi voi paremmin pitää yhteyttä muihin viranomaisiin ja niihin yhteisöihin, jotka voivat tunnistaa radikalisoitumisen uhassa olevat nuoret. Vihreät ovat valmiit osoittamaan poliisille ja muille viranomaisille tarvittavat lisäresurssit tähän korvaamattomaan työhön.

Poliitikko toisensa jälkeen on vaatinut vauhtia uuden tiedustelulainsäädännön valmisteluun. Myös Aalto sanoo, että Suomi tarvitsee tiedustelulait ja on asiassa jo jäljessä muuta maailmaa. Suomessa ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa tiedustelulainsäädäntöä.

– Lakeja säätäessä - surunkin keskellä - on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että emme uhraa suomalaisia arvoja pelolle. Ihmisten oikeusturvaa ja oikeutta yksityisyyteen ei saa tarpeettomasti loukata esimerkiksi massavalvonnalla. Vihreät on valmis viemään tiedustelulakeja eteenpäin, jos lakipaketti turvaa nämä vapaan yhteiskunnan kulmakivet.

Aallon mukaan viranomaisten on selvitettävä juurta jaksain, mitä iskun taustalla on. Hän huomauttaa, että terroristien tavoite on rikkoa arjen turvallisuudentunne ja yhteenkuuluvuus.

– He haluavat kylvää pelkoa ja vihaa, jotta kääntyisimme toisiamme vastaan. Emme saa antaa periksi. Yhteiskuntamme vahvuus kumpuaa vapaudesta, tasa-arvosta ja lähimmäisistämme huolehtimisesta. Näistä me pidämme yhdessä kiinni - nyt ja tulevaisuudessa, Aalto sanoo.