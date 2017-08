Kansanedustajat tyrmistyivät: ”Turun puukottajan ei olisi pitänyt enää olla Suomessa”

Pääministeripuolue keskustan kansanedustajat Mikko Savola ja Mikko Kärnä kritisoivat turvapaikkahakemusten pitkiä käsittelyaikoja turvallisista maista kuten Marokosta saapuvien hakijoiden tapauksessa.

Kaksikko toteaa tiedotteessaan, että Turun epäillyn joukkopuukottajan ”ei olisi pitänyt enää olla Suomessa”. Pääepäilty on 18-vuotias marokkolainen, joka tuli Suomeen turvapaikanhakijana vuonna 2016, ilmeisesti 16-vuotiaana. Mediatietojen mukaan hän oli yhä elokuussa 2017 ”turvapaikkaprosessissa”, kielteisestä päätöksestä valittaneena.

– Marokko on täysin turvallinen, monille suomalaisillekin tuttu turistikohde, jonne matkustaminen on arkipäiväistä. Miten on siis mahdollista, että tällaisesta turvallisesta maasta saapuvan henkilön turvapaikkakäsittely voi kestää yli vuoden? Suomen on täysin välttämätöntä muuttaa käytänteitään niin, että turvallisista maista saapuvien hakemukset käsitellään nopeutetussa prosessissa, Savola ja Kärnä sanovat tiedotteessaan.

– On aivan käsittämätöntä, että vaikka näitä asioita on sisäministeriön johdolla laitettu kuntoon jo yli vuoden päivät, ei tässä asiassa ole saatu aikaan riittäviä parannuksia. Tämä ei ole ilmaista veronmaksajillekaan.

Kansanedustajat toivovat, että keskustelu maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta säilyisi asiallisena.

– Tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa vaativat niputtavat kaikki turvapaikanhakijat yhdeksi vaaralliseksi ryhmäksi ja liberaalia politiikkaa vaativat puolestaan ratsastavat Turussa auttaneiden ihmisten etnisyydellä pyrkien osoittamaan, että maahanmuutto on vain hyväksi. Ihmisen etnisyys ei nimittäin tee kenestäkään terroristia tai laupiasta samarialaista, kaksikko päättää.

