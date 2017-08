Turun puukotukset: Pääepäilty vangittiin – kolmen muunkin marokkolaisen rikosnimike raskas

Turun joukkopuukotuksen pääepäilty on vangittu todennäköisin syin epäiltynä terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja murhan yrityksistä. Keskusrikospoliisi kertoi asiasta Twitterissä tuoreeltaan.

Muiden epäiltyjen – neljän muun marokkolaismiehen – vangitsemista käsitellään myös tiistaina. Heistä ainakin kolmea koskevat rikosnimikkeet ovat raskaita, sillä Ylen mukaan heitäkin vaaditaan vangittavaksi kahden terroristisessa tarkoituksessa tehdyn murhan sekä kahdeksan yrityksen perusteella. Rikosnimike siis on vastaava kuin pääepäillyllä, mutta käytännössä kyse on kuitenkin yhä osallisuudesta tekoihin, kuten poliisi aiemmin on muotoillut. Tämä johtuu siitä, että osallisuutta koskevaa rikosnimikettä ei ole.

Poliisi on pidättynyt Turun puukotusten johdosta yhteensä viisi marokkolaista miestä. Viides mies vapautettiin tiistaina, keskusrikospoliisi kertoo, koska vangitsemisen edellytyksiä ei ole. Hän on kuitenkin edelleen rikosepäilty.

Turun puukotuksista epäilty vangittu tod.näk. syin epäiltynä terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja murhan yrityksistä #Turku — Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) 22. elokuuta 2017

#Poliisi vapauttanut yhden Turun puukotukseen osalliseksi epäillyistä. Vangitsemisen edellytyksiä ei ole. Rikosepäily edelleen voimassa. — Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) 22. elokuuta 2017

