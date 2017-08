Outo hiljaisuus Turusta: Isis ei ole ilmoittautunut iskun tekijäksi – Tutkija keksii 2 syytä

Isis tai mikään muu äärijärjestö ei ole toistaiseksi ilmoittautunut julkisuudessa Turun puukkoiskun tekijäksi. Terrorismitutkija Leena Malkki pohtii Uudelle Suomelle vaikenemisen syitä.

Uusi Suomi kysyi myös suojelupoliisilta (supo) tarkempia tietoja siitä, miksi mikään äärijärjestö ei ole julkisuudessa ottanut vastuuta iskusta. Suposta kuitenkin vastattiin, että mahdolliset kytkökset ovat tukintaan liittyviä asioita, joihin ei oteta kantaa tässä vaiheessa.

Isis on tavannut ottaa hyvin nopeasti nimiinsä iskuja, vaikka sen roolista ei olisi mitään näyttöä tutkinnassa. Tuorein esimerkki on lauantailta Venäjän Siperiasta, missä kahdeksan ihmistä haavoittui sarjapuukotuksessa. Uhrinsa umpimähkään valinnut hyökkääjä ammuttiin kuoliaaksi. Isis ilmoittautui iskun tekijäksi nopeasti heti samana päivänä, vaikka viranomaiset eivät epäilleet terrorismia.

Helsingin yliopiston tutkija Malkin mukaan asiantuntijoiden keskuudessa on spekuloitu, että Isis ei ota iskuja nimiinsä, jos kiinni on saatu elossa olevia epäiltyjä, kuten Turun tapauksessa saatiin. Vastuu on otettu vain silloin, jos hyökkääjät ovat viranomaisten ulottumattomissa.

–Keskeiset tekijät ovat joko kuolleet tai oletetaan, että he ovat päässeet pakoon, Malkki sanoo Uudelle Suomelle ja tarkentaa, että joissakin tapauksissa epäiltyjä on kuitenkin saatu kiinni jälkikäteen.

Toinen syy voisi Malkin mukaan olla se, että Turun iskulla ei ehkä ole niin suurta propaganda-arvoa, että vastuu kannattaisi ottaa.

– Siinä kuitenkin saatiin tekijä nopeasti kiinni ja sivulliset puuttuivat asiaan ja niin poispäin, mikä ei välttämättä tee siitä niin herkullista mainospalaa, hän tarkentaa.

Malkin mukaan laajemminkin katsoen epäonnisemmista iskuista ei ole tavattu ottaa vastuuta. Hän kuitenkin huomauttaa, että kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei kannata tehdä.

–Se, että mitään ei ole kuulunut, ei todista mitään tietenkään toisinkaan päin, hän muistuttaa viitaten Turun iskun mahdollisiin kytköksiin.

Poliisi ei ole toistaiseksi kertonut iskun motiiveja, mutta puukotuksia tutkitaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja murhan yrityksinä. Malkki huomauttaa, että laki viittaa tarkoitukseen, ei motiiviin. Terroristinen tarkoitus viittaa siihen, että rikoksella pyritään lietsomaan vakavaa pelkoa väestön keskuudessa ja aiheuttamaan vahinkoa valtiolle.

Malkin mukaan lopullisesti puukotusten luonnetta pystytään kuitenkin arvioimaan vasta sitten, kun saadaan lisää tietoa muun muassa juuri motiivista, teon suunnitelmallisuuden asteesta ja muiden epäiltyjen osallisuudesta sekä pääepäillystä, jonka mahdollista yhteyttä Isisiin selvitetään yhä.

–Poliisi on myös kommunikoinut sitä, että siellä epäillään jonkinlaista poliittista tai uskonnollista motiivia tämän henkilön aiemman käytöksen perusteella, Malkki sanoo.

Malkki muistuttaa, että vaikka epäilty tekijäjoukko paljastuisi niin sanotuksi terroristisoluksi, kyseessä on melko mahtipontinen termi, joka käytännössä tarkoittaa tekijäryhmää. Termi ei Malkin mukaan suoraan tarkoita, että ryhmä liittyisi lisäksi laajempaan terroristiverkostoon.

Turun puukotusten johdosta vangittiin aiemmin tänään neljä marokkolaista miestä, joista yhtä epäillään pääepäiltynä varsinaisista puukotuksista ja muita osallisuudesta tekoihin. Viides mies pääsi vapaaksi, eikä häntä ole poliisin mukaan enää syytä epäillä rikoksesta.

