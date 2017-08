Poliisi varoittaa setelihämäyksestä Otto-automaateilla: Näin pankkikortti vaihtuu toiseen

Kaakkois-Suomen poliisi varoittaa setelitempusta, jonka avulla ikäihmisiltä on varastettu pankkikortteja pankki- ja Otto-automaateilla eri puolilla Suomea. Myös pankkitunnusten kyseleminen puhelimitse on yhä johtanut rahan päätymiseen huijareille poliisin lukuisista varoituksista huolimatta.

Kaakkois-Suomessa poliisille on ilmoitettu tänä vuonna yhdeksästä tapauksesta, joissa ikäihmisiltä on yritetty viedä rahaa kysymällä pankkitunnuksia puhelimitse tai sieppaamalla pankkikortti pankkiautomaatilla asioinnin yhteydessä.

Rikosylikomisario Juha Junkkari kertoo poliisin tiedotteessa varoittavia esimerkkejä siitä, millä tavalla uhreilta on viety rahoja.

– Pankkiautomaatilla varas on järjestänyt yllättävän tilanteen ja käyttänyt hyödykseen uhrin hämmennystä. Varas on tiputtanut maahan setelin ja kysynyt sen jälkeen uhrilta, onko raha pudonnut häneltä. Kun uhrin huomio on siirtynyt seteliin, varas on vaihtanut uhrin pankkikortin toiseksi kortiksi, Junkkari kertoo.

Huijauspuheluissa soittaja on esiintynyt usein poliisina ja kertonut selvittävänsä pankkikorttiin liittyvää rikosta.

– Tyypillisesti huijauspuhelussa poliisina esiintynyt henkilö on väittänyt, että uhrin pankkikortti on kopioitu ja tämän tililtä on yritetty nostaa rahaa. Huijari on vedonnut asian kiireelliseen luonteeseen ja on sen varjolla pyytänyt pankkitunnuksia asian selvittämiseksi, Junkkari selittää.

Poliisi on varoittanut ilmiöstä toistuvasti. Koska varoittelut eivät ole estäneet rikosten jatkumista, poliisi kertoo nyt haastavansa omaisia ja ikäihmisten kanssa työskenteleviä henkilöitä mukaan ennalta estävään työhön.

– Nyt on hyvä hetki poliisin suosituksesta selvittää omien vanhempien, isovanhempien, iäkkäiden sukulaisten tai hoidettavien vanhusten raha-asioiden turvallisuutta.

Poliisi julkaisi tiedotteessaan pitkän listan ohjeita, joita voi soveltaa tilanteen mukaan. Tässä Kaakkois-Suomen poliisin ohjeet ikäihmisille ja heidän omaisilleen tai hoitajilleen:

Pankkitilit ja -kortit

- pidä säästöt sellaisella tilillä, jolla ei ole pankkikorttia.

- pidä kortillisella käyttötilillä vain sen verran rahaa, jota tarvitset kuukausittain

- aseta korttitilille nostorajoja, esim. päiväkohtainen nostoraja. Myös muille tileille voi määritellä nostorajoituksia. Ohjeet nostorajoista löytyvät pankkisi verkkosivuilta

- poista korttitililtäsi verkko-ostamisen mahdollisuus tai määritä ostoksen summalle yläraja

- laita esille näkyvälle paikalle pankin päivityspuhelinnumero, johon voit soittaa, kun on tarve sulkea pankkitili nopeasti

Tietokone

Jos hoidat pankkiasioita tietokoneen kautta varmista, että

- verkkopankkitunnukset ovat piilossa. Älä säilytä niitä tietokoneen vieressä

- tietokoneessa on palomuuri käytössä ja siinä on riittävä virusturva

- huolehdi, että tietokoneen käyttöjärjestelmä on päivitetty uusimpaan versioon

- varo avaamasta sähköpostiin tulleita linkkejä, jos et tiedä etukäteen, mitä ne sisältävät

Pankkiautomaatilla

- älä pidä tunnuslukua lompakossasi

- laita toinen käsi suojaksi, kun näppäilet tunnuslukua

- älä nosta enempää käteistä, kun mitä todella tarvitset. Pystyt hoitamaan monet maksut pankkikortilla.

- ole tarkkana niissä tilanteissa, jossa joku häiritsee asiointiasi automaatilla.

Huijauspuhelut

Jos sinulta kysytään puhelimitse pankkikortin tietoja, älä kerro niitä kenellekään. Poliisi tai pankin henkilökunta eivät koskaan pyydä pankkikortin tunnuslukua tai verkkopankkitunnuksia puhelimitse tai sähköpostilla.

- jos sinun tililtäsi olisi viety huijaamalla rahaa, pankki tai poliisi eivät tarvitse pankkikorttisi tunnuslukua tämänkään asian selvittämiseen

- huijari saattaa soittaa useita puheluita eri päivinä, hän voi esiintyä välillä poliisina ja sen jälkeen vaikka pankkivirkailijana

- jos sinua pyydetään viemään pankkikortti ulkona odottavalle henkilölle, älä tottele huijaria. Ilmoita tästä hätänumeroon 112

- jos et tiedä miten voit lopettaa puhelun, ole ovela ja pyydä soittajaa laittamaan sinulle tekstiviesti tai sano, että ilmoitat asiasta poliisille. Näin sinulle jää aikaa ajatella

- jos sinulta on kysytty pankkikortin tunnuslukuja tai pankkitiliin liittyviä tietoja puhelimessa, ilmoita siitä poliisille

Muistisääntö: ÄLÄ KERRO TAI ANNA PANKKITUNNUKSIA, Ei KOSKAAN EIKÄ KENELLEKÄÄN!

Ovikelloa soittavat huijarit

- älä päästä sisälle ketään tuntematonta henkilöä

- huijari voi pukeutua siististi ja käyttäytyä kohteliaasti

- oikealla poliisilla on poliisin virkapuku. Siviilipukuinen poliisi näyttää aina virkamerkin

Omaisten ja hoitajien apua tarvitaan

- käykää ikäihmisen kanssa läpi "kuivaharjoitteluja" tilanteita, joissa heitä voidaan huijata

- laittakaa näkyvälle paikalle hätänumero 112 ja pankkikortin tilien sulkunumero.

Poliisi kehottaa tulostamaan ohjeensa verkkosivuilta ikäihmisen käyttöön. Tulostettava ohje löytyy poliisin verkkosivuilta.