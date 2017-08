Hallituksesta varovaista vihreää valoa palautuskeskuksille: ”Tiukempaa valvontaa harkittava”

Hallituspuolueista löytyy varovaista kannatusta palautuskeskusten käyttöön ottamiselle eli kielteisen päätöksen saaneiden entisten turvapaikanhakijoiden valvonnan tiukentamiselle.

Palautus- tai internointikeskukset nousivat takaisin keskusteluun Turun joukkopuukotusten vuoksi. Terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista epäilty päätekijä on Suomeen turvapaikanhakijana tullut marokkolainen ja edustaa lehtitietojen mukaan riskiryhmää: kielteisen päätöksen saaneita.

Turvapaikanhakija saa oleskella Suomessa hakemuksensa käsittelyn ajan ja myös mahdollisen valituksensa käsittelyn ajan. Muun muassa valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo ehdotti Uuden Suomen haastattelussa, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet tulisi internoida eli eristää erityisiin keskuksiin, turvasäilöihin, odottamaan maasta karkottamista. Lue lisää: Professorilta radikaali malli: Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet suljettava keskuksiin

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ilmoitti tiistaina, että palautuskeskusten perustamista tulisi miettiä uudelleen. Valtio on aiemmin hylännyt aikomuksensa palautuskeskusten pystyttämisestä. Orpo lisäsi Aamulehden mukaan, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden säilöönottokynnyksen alentamista pitää harkita.

Myös pääministeripuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen harkitsisi asiaa.

– Laittomasti Suomessa olevat on saatava pois maasta nykyistä nopeammin. On harkittava myös sitä, että ne, jotka eivät poistu Suomesta vapaaehtoisesti, kootaan tiukemman valvonnan palautuskeskuksiin. Viranomaisten on tiedettävä, missä paperittomat ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ovat, ja mitä he tekevät, Kaikkonen linjasi puolueen kesäkokouksessa tiedotteen mukaan.

