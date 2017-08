Paula Risikko Ylellä: 5300 turvapaikanhakijaa ”kadonnut” Suomessa

Kaikkiaan noin 5300 turvapaikanhakijaa on ”kadonnut” turvapaikkaprosessista ja viranomaisten silmistä vuodesta 2015 lähtien, sisäministeri Paula Risikko (kok.) kertoi Ylen aamutelevisiossa torstaina.

Katoaminen tarkoittaa sitä, että henkilö on poistunut vastaanottokeskuksesta kesken hakemuksensa käsittelyn eikä hänen tiedetä varmasti poistuneen maasta. Ministerin mukaan viranomaisten arvio on, että ”kadonneista” ainakin puolet on poistunut Suomesta esimerkiksi muualle Eurooppaan tai lähtömaihinsa.

Risikko kertoi lähetyksessä myös ministeriön näkemyksen palautuskeskuksista, jotka ovat jälleen olleet esillä julkisessa keskustelussa. Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden tarkemmin valvottuja palautuskeskuksia ei viranomaispiireissä nähdä ratkaisuksi, Risikko kertoo, koska nekään eivät mahdollistaisi kattavaa henkilöiden valvontaa. Palautuskeskuksessa olijoita koskisi ilmoittautumisvelvollisuus määräajoin, mutta ”siinä välissä voisi kadota”, Risikko sanoo.

Eri mahdollisuudet kuitenkin käydään jälleen läpi, Risikko kertoi. Nyt jo on käytössä esimerkiksi erityinen vastaanottokeskus muun muassa mielenterveyden häiriöistä kärsiville turvapaikanhakijoille. Säilöönottoyksikkö puolestaan tarkoittaa väliaikaiseksi tarkoitettua, ympärivuorokautisen valvonnan keskusta, mutta säilöönottoa käytetään vain poikkeustapauksissa.

Lue myös:

Professorilta radikaali malli: Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet suljettava keskuksiin

Nerg: Kadonneiden turvapaikanhakijoiden tilanne ”hyvin erikoinen” – Suomen keinot vähissä

Päivi Nergin haastattelu herätti ihmetyksen: ”Miksi Migri ei perustanut palautuskeskusta?”

Ministeriö vastaa ihmettelyyn: ”Palautuskeskuksia selvitettiin huolella”

Lue lisää Turun puukotuksiin liittyen:

Puukkoiskun tutkinnanjohtaja 2 uudesta miehestä: ”Oli pakko ottaa kiinni” – raskas rikosnimike etsintäkuulutetullakin

Ministeri ylistää viranomaisia: ”En unohda koskaan ylilääkärin lausuntoa pari tuntia Turun iskun jälkeen”

Outo hiljaisuus Turusta: Isis ei ole ilmoittautunut iskun tekijäksi – Tutkija keksii 2 syytä