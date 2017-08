Haukutulle Antti Rinteelle kiitos ja ehdotus: ”Lapsiperheille lisää verovähennyksiä ja parempi eläke”

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen avaus ”synnytystalkoista” aiheutti äläkän sosiaalisessa mediassa eikä tyydyttänyt edes puoluetovereita, vaikka moni myöntää syntyvyyden laskun ongelmaksi. Sen sijaan kristillisdemokraattisten nuorten puheenjohtaja Jiska Gröhn esittää Antti Rinteelle kiitoksen hyvästä keskustelunavauksesta.

– Sanavalinta oli huono ja seuraukset nähdään. Vaarana on kuitenkin se, että hyvä asia jää huomaamatta. Menee lapsi pesuveden mukana, Gröhn kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hänen mielestään Antti Rinne on tunnistanut oikean ongelman.

– Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku, sanoi presidentti Paasikivi. Vinoutunut väestökehityksemme on satavuotiaan isänmaamme kannalta kaikkein olennaisimpia kysymyksiä. Seuraava sukupolvi maksaa aina edellisen eläkkeet. Kuka sinun eläkkeesi maksaa? Gröhn kysyy.

Gröhn, perheenisä itsekin, esittelee myös oman ratkaisunsa syntyvyyden lisäämiseksi. Hänen mukaansa kansantalouden kannalta merkittävästä työstä eli lasten kasvattamisesta ”pitäisi palkita nykyistä paremmin”.

– Aika on nyt toinen kuin ennen ja tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja – lapset eivät ole enää itsestäänselvyys. Lapsiperheille pitäisi tarjota entistä parempia verovähennyksiä. Mutta ennen kaikkea lapsiluvun pitäisi vaikuttaa eläkekertymään: enemmän lapsia, enemmän eläkettä. Esimerkiksi heittäisin kertoimen. Yksilapsiselle perheelle 1,1-kertainen eläke, kaksilapsiselle 1,2-kertainen ja niin edelleen, viisilapsisesta ylöspäin kerroin jäisi 1,5-kertaiseen, Gröhn esittelee ehdotustaan.

Rinteen puoluetoveri, kansanedustaja Pilvi Torsti pitää syntyvyyden laskua tärkeänä keskustelunaiheena, sillä ”monet nuoret perheet kokevat työelämässä epävarmuutta ja se saattaa heijastua myös perhehaaveiden toteuttamiseen”. Aihe on hänen mukaansa kuitenkin myös hyvin herkkä, ja hän toivoo, että puheenjohtajan lanseeraamaa termiä ei enää käytetä.

– Kaikille lasten saaminen ei ole mahdollista. Raskaus ja synnytys ovat naisen yksityisiä asioita. Siksi toivon, että tällaista termiä kuin synnytystalkoot ei tämän asian yhteydessä enää käytetä, Torsti toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja, opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen eduskunta-avustaja Janika Takatalo ilmoittaa, että ”Antti Rinne ei saa minua synnyttämään”. Hänkin on silti sitä mieltä, että Rinteen tarkoitus on varmasti hyvä ja huolenaihe perusteltu.

– Syntyvyys on heikentynyt jo kuutena vuotena peräkkäin, ja suomalainen perhepolitiikka kaipaa kipeästi uudistamista. Työväenpuolueen retoriikka talkoista ampuu kuitenkin pahasti ohi. Minussa, nuoressa lisääntymisikäisessä naisessa, puhe synnytystalkoista saa lähinnä veren kiehahtamaan, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

– Kysymys syntyvyydestä on herkkä ja henkilökohtainen, mutta samalla huoli on myös yhteinen. Väestörakenne on kallellaan ja se vaikeuttaa tulevaisuuden hyvinvointivaltion ylläpitämistä. Jos Suomi haluaa lisää lapsia, sen pitää raivata perheellistymisen tieltä näkymättömiäkin esteitä. Hyvällä perhepolitiikalla ja työelämän joustoilla voidaan tehdä paljon sen eteen, että syntyvyys Suomessa nousisi, Takatalo uskoo.

Hän vaatiikin Rinteeltä synnytystalkoisiin kannustamisen sijaan tukea perhevapaauudistukselle, jota kokoomus on ajanut voimakkaasti.