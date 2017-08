”Mikä järki tässä on, kun laittomasti oleskelevat halutaan poistaa Suomesta?” – Perussuomalainen tyrmistyi Helsingin suunnitelmasta

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta haluaa kaupungin laajentavan paperittomille sallittuja terveyspalveluita merkittävästi. Perussuomalainen kaupunginvaltuutettu Mari Rantanen jäi kokouksessa yksin vastalauseineen.

Mikäli lautakunnan esitys menee läpi, Helsinki tarjoaa jatkossa kaikille paperittomille – eli ilman oleskelulupaa Suomessa oleville ihmisille – samat sosiaali- ja terveyspalvelut, mihin turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja. Paperittomille nykyisin sallitun kiireellisen hoidon lisäksi kaupunki varmistaisi jatkossa heille myös välttämättömän sairauksien hoidon, lääkityksen ja seurannan sekä rokotukset ja suun terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille.

Rantanen on tyrmistynyt helsinkiläispoliitikkojen suunnitelmista. Hän pohtii Puheenvuoron blogissaan, tehdäänkö Helsingistä ”koko maailman sosiaali- ja terveysasema”.

Rantanen listaa uudistuksen tarkoittavan käytännössä sitä, että luvatta maassa olevat kuten kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat olisivat oikeutettuja ainakin ”perusterveydenhuollon palveluihin, erikoissairaanhoitoon, lääkityksiin, terveystarkastuksiin, rokotuksiin, suun terveydenhuoltoon, tartuntatautien seulontaan, mielenterveyspalveluihin, sosiaalipalveluihin”. Lisäksi lautakunta esittää maksuttoman oikeudellisen neuvonnan tarjoamista.

– Tämä kaikki siis siten, että helsinkiläinen veronmaksaja maksaa ja tämä summa säästetään muualta. On huomioitava myös ehdotukseen läpi mennyt kirjaus, joka toteaa, ettei maksukyvyttömyys saa vaikuttaa palveluiden saantiin ja tämä voitanee[n] tässä yhteydessä tulkita maksuttomuudeksi. Eikä tässä vielä kaikki. Kyseisiä palveluja tulee mainostaa mm. kaupungin nettisivuilla palveluiden saamiseksi monilla kielillä, kuten arabia, somali, bulgaria ja romania, Rantanen kirjoittaa.

Rantasen mukaan hätämajoituksen ja kiireellisen terveydenhuollon takaaminen on inhimillistä ja sivistynyttä toimintaa. Oikeuksien laajentamista hän ei ymmärrä etenkään nykytilanteessa.

– Ensimmäisenä herää kysymys siitä, mikä järki tässä kaikessa on kun kuitenkin valtiovalta etsii tällä hetkellä keinoja poistaa maasta laittomasti oleskelevat henkilöt tai ainakin sanovat tekevänsä niin? Voiko olla niin, että Suomeen syntyy turvasatama nimeltä Helsinki, joka ei noudata sen paremmin lakia kuin ministeriön ohjeita ja suosituksia, Rantanen kirjoittaa.

Muun muassa sisäministeri Paula Risikko ilmoitti tällä viikolla, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden poistamiseksi maasta tulee tehdä kaikki voitava.

Hän huomauttaa, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkisti alkuvuodesta kunnille suosituksen laittomasti maassa oleskelevien palveluista. Ohjeen mukaan kuntien on aina ”ohjattava laittomasti maassa oleskeleva vapaaehtoisen paluun järjestelmään”. Rantanen vetosi lautakunnassa tähän velvoitteeseen, mutta ei lautakunnan ainoana perussuomalaisena saanut tukea tälle tai muillekaan vastaesityksilleen.

– Valitettavasti Perussuomalaiset ovat ainoat, jotka eivät näe tällaisessa toiminnassa mitään järkeä, hän kirjoittaa.

Hän toivoo esityksen vielä muuttuvan kaupunginhallituksessa tai valtuustossa.

STM:n linjan mukaan paperittomilla on oikeus kiireettömään hoitoon, mutta hänen on maksettava kiireellisen hoidon kustannukset itse täysimääräisinä. Kuitenkin kunnalla on mahdollisuus omalla päätöksellään myöntää laittomasti maassa oleville laajempia palveluita, ministeriö toteaa.

Helsingin apulaispormestari, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Sanna Vesikansa (vihr.) perustelee Helsingin Sanomille esitystä eri näkökulmasta kuin Rantanen: Vesikansan mukaan kokonaisturvallisuus paranee.

– Kyllähän Turun tapahtumat olivat mielessä varmasti kaikilla eilisessä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. Helsingin linja on kuitenkin ollut, että haluamme tietää, keitä kaduillamme liikkuu. Varmin tapa tietää se on tarjota matalan kynnyksen palveluita. Se, että paperittomat saisivat rokotukset ja mielenterveyspalveluita, vaikuttaa kaikkien kaupunkilaisten turvallisuuteen, Vesikansa sanoo.