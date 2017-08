Lähteet US:lle: Turun uhrien joukossa on alaikäinen syyrialainen tyttö

Uuden Suomen saamien tietojen mukaan Turun sarjapuukotuksessa haavoittui syyrialainen kurdityttö. Poliisi ei kommentoi alaikäisen uhrin kansallisuutta, mutta Uusi Suomi on saanut vahvistuksen Kurdiliitosta ja tytön sedältä. Asian vahvistaa myös tapahtumien keskelle joutunut toimittaja Wali Hashi.

Vapaa toimittaja Hashi oli paikalla läheisessä Yliopistonkadun Nordeassa, kun sarjapuukottaja iski Kauppatorilla. Puukottaja eteni Kauppiaskatua Puutorin suuntaan, ja Nordea sijaitsee Kauppiaskadun ja Yliopistonkadun kulmassa.

Hashi oli Nordeassa asioimassa puolisonsa kanssa, kun ulkoa kuului meteliä. Moni lähti katsomaan, mitä ulkona tapahtuu. Puukotetuksi tullut syyrialaistyttö huusi pankin edessä, ja Hashin puoliso sekä muita ihmisiä jäivät auttamaan häntä. Hashi itse jatkoi matkaa auttaakseen pahoin haavoittunutta vanhempaa rouvaa, joka kuoli myöhemmin sairaalassa.

Syyrialaistyttö oli haavoittunut olkapäähän. Hashin mukaan ihmiset veivät tytön suojaan Nordeaan ja hänen haavansa sidottiin Hashin tyttöystävän huivilla. Hashi tuli takaisin Nordeaan noin vartin kuluttua ja pääsi peseytymään verijäljistä Nordean tiloissa, vaikka pankki oli jo laitettu kiinni.

–Tyttö oli siellä vielä pankissa ja silloin hän soitti sukulaisilleen, Hashi kertoo Uudelle Suomelle.

Pankkiin tuli kaksi tytön serkkua. Paikalle tuli myös ambulanssi, jolle tyttö Hashin mukaan sanoi olevansa sen verran kunnossa, että pääsee sairaalaan serkkujensa kanssa. Näin ambulanssi pääsi etsimään muita haavoittuneita. Hashi kutsuukin tyttöä Puheenvuoron blogikirjoituksessaan sankariksi.

Hashi tutustui samassa yhteydessä tytön serkkuihin, joihin hän törmäsi seuraavana päivänä muistotilaisuudessa torilla. Vasta silloin Hashille selvisi, että tyttö on syyrialainen.

–He sanoivat, että hän on 16-vuotias syyrialainen tyttö.

Uusi Suomi kysyi tiedolle vahvistusta Keskusrikospoliisista (KRP). Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Crista Granroth vastaa, että poliisi ei kommentoi millään tavalla alaikäistä uhria koskevia tietoja.

Ettekö kuitenkin ole kertoneet hänen olevan maahanmuuttajataustainen?

–Ei olla. Siis, että hän on… Ollaan kerrottu, että nuorin uhreista on 15-vuotias ja sitten enempää tästä lapsesta ei kerrota, Granroth sanoo Uudelle Suomelle.

Poliisin tieto tytön iästä on siis eri kuin Uuden Suomen lähteiden, mutta Turun iskussa haavoittui vain yksi alaikäinen. Kaikkiaan tekijä puukotti kymmentä ihmistä, joista kaksi on kuollut ja kaksi on yhä tehohoidossa. Uhrit ovat poliisin mukaan 15–67-vuotiaita. Loukkaantuneista kaksi on miehiä ja loput naisia, joukossa britti, ruotsalainen ja italialainen. Molemmat kuolonuhrit olivat naisia, joista toinen oli Jehovan todistaja järjestön itsensä mukaan. Toinen oli syntynyt vuonna 1951 ja toinen 1986.

Syyrialaistytön taustan Uudelle Suomelle vahvistaa Kurdiliiton hallituksen varajäsen ja Turun kaupunginvaltuutettu Muhis Azizi (kok.), joka toimii myös Turun kaupunginhallituksen varajäsenenä ja kulttuurilautakunnan varapuheenjohtajana. Azizi kertoo olleensa itsekin katsomassa tyttöä ja pyytää saman tien puhelimeen tytön sedän, jonka nimi on Al Hanan.

–Hän on minun veljentyttö.

Kuinka pahasti tytölle kävi?

–Ylhäälle olkapäähän tuli noin 20 senttimetrin haava.

Al Hanan meni heti perjantaina sairaalaan katsomaan tyttöä. Azizi oli silloin mukana.

–Eivät päästäneet ketään sinne, Al Hanan kertoo.

–Lääkäri tuli alas ja selitti tilanteen. Se ei ollut paha.

Al Hanan sai soittaa sairaalan pihalta tytölle kuvapuhelun ja näki tytön istuvan sairaalasängyssä. Tyttö sanoi voivansa ihan hyvin.

Seuraavana päivänä Al Hanan oli menossa katsomaan tyttöä, mutta tämä olikin jo päässyt kotiin. Hän ehti olla sairaalahoidossa vain noin 1,5 päivää. Al Hanan soitti tytölle eilen ja tämä vaikutti tervehtyneen hyvin.

–Eilen hän oli jo koulussa.

Al Hanan kertoo, että perhe tuli Suomeen syksyllä 2015. Samana vuonna turvapaikanhakijoita tuli kaikkiaan yli 30 000. Al Hananin mukaan perhe on saanut oleskeluluvan ja asettunut Varsinais-Suomeen. Turun puukotus ei kuulosta aiheuttaneen perhepiirissä lopulta kovin suurta järkytystä.

–He tulivat keskeltä sotaa tänne. He ovat nähneet pahempaakin Syyriassa, Al Hanan kertoo.

