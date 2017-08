Kaksi suomalaissankaria pääsee Norwegianin pyrstöön – Lahja 100-vuotiaalle

Lentoyhtiö Norwegian onnittelee satavuotiasta Suomea ottamalla kuuluisiin pyrstökuviinsa kaksi uutta suomalaista. He ovat Suomen kansallissäveltäjä Jean Sibelius (1865–1957) ja kansalliskirjailija Aleksis Kivi (1834–1872).

Näin siitä huolimatta, että nykytiedon mukaan Aleksis Kivestä ei ole olemassa ainoatakaan valokuvaa. Tarkimpana kuvauksena hänestä on pidetty Albert Edelfeltin pian Kiven kuoleman jälkeen piirtämää muotokuvaa vuodelta 1873.

–Olemassa on Albert Edelfeltin Aleksis Kiven kuoleman jälkeen piirtämä muotokuva, joka myöhemmin julkaistiin Suomen Kuvalehdessä. Se edustaa tänä päivänä kanonisoitua kuvaa hänestä. Olemme hyvin iloisia, että hänet on nyt kuvattu myös Norwegianin lentokoneessa, sanoo FT Sakari Katajamäki, joka on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikön toimituspäällikkö, Aleksis Kivi -editioiden toimituskunnan sihteeri ja Aleksis Kiven Seuran puheenjohtaja.

Norwegianin pyrstösankareiksi ovat jo aiemmin päässeet Suomesta kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Minna Canth ja kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg.

Lue koko juttu Markkinointi&Mainonta-lehdestä