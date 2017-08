Kansanedustaja vaatii: Kiusaajan vaihdettava koulua – kouluille tiukka puuttumisvelvoite sanktion uhalla

Suomeen julistettiin torstaina koulurauha. Kansanedustaja Tiina Elovaara kertoo koulukiusaamiseen puuttuvan lakialoitteensa tulevan eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Hän vaatii myös muita lainsäädännöllisiä toimia varmistamaan, että koulut puuttuvat kiusaamiseen.

Elovaaran kiistellyn aloitteen mukaan kiusaamistapauksissa ensisijainen koulunvaihtaja olisi kiusaaja. Nykyisin koulujen konfliktitilanteissa, joita ei saada ratkaistua, koulua joutuu yleisimmin vaihtamaan kiusattu.

– Käytäntö, jossa kiusattu joutuu vaihtamaan koulua, lähettää väärän viestin siitä, kuinka kiusaamiseen tulee suhtautua, Elovaara kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Asiantuntijat ovat suhtautuneet Elovaaran malliin varauksella. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan tällainen ”eristämisen” malli ei ole hyvä ratkaisu kiusaustapauksiin, jotka usein ovat sekavia ja ristiriitaisia konflikteja. Lisäksi koulun vaihtaminen ei aina tule kysymykseen siksikään, että kiusaajia voi olla useita tai alueella ei välttämättä ole useita kouluja.

Tästä huolimatta Elovaaran aloitteen on puoluerajat ylittäen allekirjoittanut hieman yli sata kansanedustajaa. Hän ajaa muutenkin selkeämpää lainsäädäntöä kiusaamisen lopettamisen tueksi.

– Kouluilla pitää olla selkeä velvoite puuttua koulukiusaamiseen. Lainsäädäntöä on selkeytettävä. On hyvin huolestuttavaa, että meillä on tapauksia, joissa kiusaamisesta tiedetään, mutta sitä ei saada loppumaan. Vaasan yliopiston vuoden 2013 Pelastakaa koulukiusattu! -tutkimuksen mukaan vain viidesosa koulun tiedossa olleista kiusaamistapauksista saatiin loppumaan, Elovaara kertoo.

– Laissa ei ole säädetty tarkkoja toimia, joita kouluilta vaaditaan turvallisuuden takaamiseksi.

Kansanedustajan mukaan puuttumisvelvoite on määriteltävä tarkemmin.

– Se voisi olla esimerkiksi 2 kuukautta, jonka aikana kiusaamistilanne on saatava päättymään ja jälkiseuranta hoidettua. Jos asia ei kahdessa kuukaudessa ole ratkaistu, koulun vastuuhenkilöille tulisi seuraamuksia, Elovaara esittää.

