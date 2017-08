Pakolaisapu huolestui vihareaktioista Turun iskuun: ”Pakolaiset usein terroritekojen uhreja – eivät tekijöitä”

Suomen Pakolaisapu on huolestunut Turun puukkoiskun jälkeen lisääntyneestä vastakkainasettelusta ja maahanmuuttajataustaisiin kohdistuneesta uhkailusta ja väkivallasta.

Pakolaisapu kertoo seuranneensa tiiviisti Turun tapahtumista viime päivinä käytyä keskustelua ja toteaa, että tuomittava tragedia herättää ymmärrettävästi vahvoja tunteita.

–Terrorismin päätavoitteena on lietsoa pelkoa ja vastakkainasettelua. Pidämme tärkeänä, että tämän ei anneta tapahtua Suomessa Turun tapahtumien seurauksena. Kaikilla on maassamme sama oikeus turvallisuuteen, Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen sanoo tiedotteessa.

Lue lisää: Muslimijärjestö: Turun puukotukset johtaneet useisiin ”kostoiskuihin” – Poliisilla ei havaintoja

Lehtinen painottaa, että turvapaikanhakijat ja pakolaiset ovat usein vainon, väkivallan ja terroritekojen uhreja, eivät tekijöitä. Pienen tekijäryhmän hirvittävä teko ei saa heikentää suuremman ryhmän turvallisuutta.

Lehtistä huolestuttavat myös viime päivien ulostulot lakimuutosehdotuksista, joilla haluttaisiin puuttua turvapaikanhakijoiden asemaan Suomessa. Hän toivoo päättäjiltä malttia.

–Ymmärrämme, että päättäjillä on paine esittää muutoksia. Samalla toivomme, että annetaan keskustelun rauhoittua, ennen kuin aletaan muuttaa lainsäädäntöä. Kielteinen turvapaikkapäätös ei tee ihmisestä rikollista ja jokaisella on oikeus inhimilliseen kohteluun. Terrorismin voittamisen edellytyksenä on, että yhteiskunnan perusteista, kuten demokratiasta ja ihmisoikeuksista, pidetään kiinni, Lehtinen sanoo.

