Ex-poliisiylijohtaja soimaa hallitusta: ”Lopettakaa virheellisen tiedon antaminen”

Entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero arvostelee hallitusta virheellisen tiedon levittämisestä liittyen poliisin määrärahoihin. Hän muistuttaa myös suojelupoliisin (supo) roolista: supon rahat eivät lisää poliisiorganisaation resursseja.

Paatero kritisoi poliitikkojen ulostuloja Turun sarjapuukotuksen jälkeen. Hallituspuolueista on iskun jälkeen muistutettu kevään kehysriihestä, jossa turvallisuus valittiin painopistealueeksi ja lisättiin poliisin määrärahoja.

– Todellisuudessa hallitus korjasi omaa edellistä kehyspäätöstään, jossa poliisin määrärahoja oli leikattu merkittävästi. Hallitus siis täytti kuoppaa, jonka oli itse kaivanut mutta lisää määrärahoja poliisille ei annettu. Tietenkin tämäkin päätös oli positiivinen mutta se ei millään tavoin paranna poliisin mahdollisuuksia hoitaa tehtäviään, Paatero kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Paateron arvion mukaan pitkällä aikavälillä sopiva määrä poliiseja olisi vähintään 7 500, minkä lisäksi tulisi olla lukuisia lisävakansseja eri alojen asiantuntijoille. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla luku oli 7292, kun vielä vuonna 2010 se oli lähes 7 900.

–Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiehdotuksessa ensi vuoden tavoiteluku on 7 200. Tämänhetkisen kehyspäätöksen valossa vuonna 2019 poliisien määrä laskee alle 7 000.

Paateron mukaan tässä tilanteessa hallituksen tulisi tehdä ainakin kaksi asiaa: ”1. lopettaa virheellisen informaation antaminen ja 2. tehdä ensimmäisen kerran analyysi poliisin resursseista tehtävien kautta ja tehdä siitä pitkälle meneviä strategisia päätöksiä, joihin poliisikin voisi luottaa.”

Supon resurssit eivät ole poliisin resursseja

Paateron mielestä keskustelu poliisien määrästä tulisi lopettaa ja puhua poliisin resursseista kokonaisuutena. Hänen mukaansa tulisi palkata kiireesti muun muassa kyberasiantuntijoita ja monikultuurituntijoita, joihin paras koulutus ei ole poliisikoulutus.

–Kun poliisin tehtävien ja tulosvaatimusten linjauksia ei ole poliittisella foorumilla tehty, poliisi on joutunut elämään vuosi kerrallaan. Se on johtanut mm. siihen, että poliiseja ei nyt ole palkattavaksi kuin ehkä 20–30. Tässä tilanteessa tulisikin palkata muita asiantuntijoita, siirtää niitä poliiseja jotka ovat mm. vartijoina ja lupahallinnon tehtävissä kentälle ja värvätä takasin heitä, jotka olosuhteiden johdosta ovat ajautuneet muihin kun poliisitehtäviin.

Paatero muistuttaa, että supon resursseja on lisätty ja lisätään edelleen, mutta supo on ollut vuodesta 2016 alkaen erillinen ja itsenäinen organisaationsa sisäministeriössä. Poliisin resurssit eivät siis liity supon resursseihin.

– Vaikka sekin varmasti tarvitsee oman resurssinsa, se ei kuitenkaan ole suurin asia koko suomalaisessa kovassa sisäisessä turvallisuudessa. Kyllä päätyön suomalaisten vakavan turvallisuuden suhteen tekee paikallispoliisi ja omalla sektorillaan keskusrikospoliisi. Turun tapahtumien jälkeen on puhuttu paljon siviilitiedustelulaista. Siitä on hyvä muistaa että sen toimija on suojelupoliisi, varsinainen poliisi ei saa mitään lisävaltuuksia.

Paatero toteaa myös odottavansa suurella mielenkiinnolla sisäisen turvallisuuden strategian valmistumista. Hän huomauttaa, että se julkistettaneen syyskuussa lähes puoli vuotta aiotusta myöhässä ja vasta budjettiriihen jälkeen.