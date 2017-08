”Ei mitään järkeä, rahat eivät riitä paperittomille” – Helsingin aikeille haetaan tyrmäystä eduskunnasta

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri on tehnyt kirjallisen kysymyksen koskien laittomasti maassa oleskelevia eli paperittomia. Kysymys liittyy Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen laajentaa paperittomien sote-palveluita.

Jos lautakunnan esitys menee läpi, Helsinki tarjoaa jatkossa paperittomille samat sosiaali- ja terveyspalvelut, joihin turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja. Paperittomille nykyisin sallitun kiireellisen hoidon lisäksi kaupunki varmistaisi jatkossa heille myös välttämättömän sairauksien hoidon, lääkityksen ja seurannan sekä rokotukset ja suun terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille. Lisäksi lautakunta esittää maksuttoman oikeudellisen neuvonnan tarjoamista.

Perussuomalainen kaupunginvaltuutettu Mari Rantanen jäi lautakunnan kokouksessa yksin vastalauseineen. Lue tarkemmin: ”Mikä järki tässä on, kun laittomasti oleskelevat halutaan poistaa Suomesta?” – Perussuomalainen tyrmistyi Helsingin suunnitelmasta

Kansanedustaja Meri tarttui Rantasen esiin nostamin seikkoihin ja teki asiasta kirjallisen kysymyksen asianomaiselle ministerille.

– Mitä ministeriö aikoo tehdä sille epäkohdalle, että kunnat laajentavat ja markkinoivat sote-palvelujaan laittomasti maassa oleskeleville ja lisäävät houkutusta jäädä Suomeen samaan aikaan, kun valtio pohtii, miten laittomasti maassa olevat saadaan säilöön ja ulos maasta, Meri muotoilee kysymyksensä.

Rantanen huomautti jo aiemmin, että päätöksen maksaa helsinkiläinen veronmaksaja ja summa säästetään muualta. Hän lisäsi, että lautakunnan ehdotukseen meni läpi kirjaus, jonka mukaan maksukyvyttömyys ei saa vaikuttaa palveluiden saantiin, mikä hänen mukaansa voitaneen tulkita maksuttomuudeksi. Lisäksi kyseisiä palveluja halutaan myös mainostettavan muun muassa kaupungin nettisivuilla monilla kielillä, kuten arabia, somali, bulgaria ja romania.

–Mielestäni siinä ei ole mitään järkeä, että kunnat laajentavat ja markkinoivat sote-palveluja laittomasti maassa oleskeleville ja lisäävät houkutusta jäädä Suomeen samaan aikaan, kun valtio pohtii, miten laittomasti maassa olevat saadaan säilöön ja ulos maasta. Siksi jätin asiasta tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten tämä ristiriita torjutaan, Meri sanoo tiedotteessa.

Meri huomauttaa, että laki takaa hätämajoituksen ja kiireellisen terveydenhuollon kaikille riippumatta maassaolon statuksesta.

–Tämä on sinänsä ymmärrettävää ja kuuluu edistyksellisen yhteiskunnan toimintaan. Mutta laittomasti maassa olevien palvelujen laajentaminen ei ole hyväksyttävää, koska rahamme eivät tähän riitä ja palvelujen laajentaminen lisää vetovoimatekijöitä sekä luo ilmapiiriä, ettei kaikkien tarvitsekaan noudattaa oikeuden päätöksiä, Meri sanoo.

Meri vetoaa sosiaali- ja terveysministeriön suositukseen, jonka mukaan paperittomalla on oikeus kiireettömään hoitoon, joka tämän on kuitenkin maksettava itse. Mahdollisen kiireettömänkin hoitonsa paperiton maksaa itse. Kunnalla on kuitenkin mahdollisuus omalla päätöksellään myöntää laittomasti maassa oleville laajempia palveluita, ministeriö toteaa.

Nykyisin Helsingin terveysasemilla ja neuvoloissa ei peritä paperittomilta henkilöiltä mitään maksuja, mutta päivystyksen ja kiireellisen hammashoidon asiakasmaksut peritään samaan tapaan kuin helsinkiläisiltä.

