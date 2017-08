Expressen: Paloittelumurhaaja Markus Pönkä paennut Ruotsiin? ”Hän suunnittelee jotakin – seuraili pankkiasiakkaita”

Suomen ja Europolin etsitympien rikollisten listalla oleva paloittelumurhaaja Markus Pönkä on saattanut paeta Ruotsiin, uutisoi Expressen. Suomen keskusrikospoliisi (KRP) kommentoi asiaa lehdelle.

Pönkä jätti ilmoittautumatta Riihimäen vankilaan huhtikuun lopulla.

– On joitakin merkkejä siitä, että hänet saattaa löytää Ruotsista. Kalliita autoja, joita on varastettu Suomesta ja myöhemmin löydetty Pohjois-Ruotsista, voi liittyä ihmisiin hänen lähipiirissään. Lisäksi olemme saaneet vihjeitä, kertoo tutkinnanjohtaja Kaj Björkqvist KRP:stä lehdelle.

Juttuun on liitetty Ruotsin poliisin erikoisryhmä, joka keskittyy kansainvälisesti etsintäkuulutettuihin rikollisiin.

Vanhaa tuomiota Pöngällä on jäljellä vielä kolme vuotta ja 2 kuukautta. Lisäksi häntä epäillään uusista rikoksista. Uusia nimikkeitä ovat: petos, petoksen yritys, törkeä petos, törkeä väärennys, rekisterimerkintärikos, ampuma-aserikos ja törkeä ampuma-aserikos.

Poliisin on jo aiemmin tiedottanut Pöngän olevan vaarallinen. Björkqvist sanoo Expressenille, että hänellä on ollut pääsy aseisiin. Lisäksi hän on tilannut välineitä, jotka viittaavat siihen, että hän suunnittelisi jotakin. Tarkkaa tietoa suunnitelmista poliisilla ei kuitenkaan ole.

–Meillä on tietoa siitä, että hän on aiemmin suunnitellut kidnappausta. Hän on myös pitänyt silmällä Helsingin suurimpien pankkien asiakkaita saadakseen selville, ketä asiakkaita pidetään muita tärkeämpinä, Björkqvist kertoo lehdelle.

Ruotsin poliisi ottaa Markus Pönkään liittyviä vihjeitä vastaan puhelinnumerossa +46-10-563 55 40 tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

