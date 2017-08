TE: Laittomasta maahantulosta ”joitakin kymmeniä havaintoja” joka kk – Suomeen siirretty 1951 turvapaikanhakijaa

Suomessa tehdään kuukausittain ”joitakin kymmeniä havaintoja” laittomasta maahantulosta maarajoilla, laivaliikenteessä ja lentoliikenteessä, kertoo Talouselämä. Suomeen on tullut tänä vuonna 3 400 turvapaikanhakijaa.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtajan Esko Repo kertoo lehdelle, että kaikkiaan Suomeen arvioidaan tulevan tänä ja ensi vuonna korkeintaan 7000 turvapaikanhakijaa.

Tämänhetkinen tilanne Välimerellä ei Suomeen asti vaikuta: Rajavartiolaitoksen analyytikko Raita Putkonen kertoo, että suurin osa hakemusten jättäjistä on uusintahakemuksen jättäjiä tai sisäisin siirroin, viisumilla tai oleskeluluvalla maahan tulleita.

Välimeren yli Eurooppaan on tullut tänä vuonna 121 600 siirtolaista, kun viime vuonna tulijoita oli 362 800. Suuri ero syntyi jo talvikuukausien aikana, mutta myös heinäkuun puolivälin jälkeen tulijoiden määrä on laskenut merkittävästi. Eniten Eurooppaan pyritään nyt Länsi-Afrikasta ja Bangladeshista, mistä tulleilta on huomattavasti huonommat mahdollisuudet saada turvapaikka kuin esimerkiksi syyrialaisilla.

EU-maat sopivat syksyllä 2015, että Kreikasta ja Italiasta siirretään 160 000 turvapaikanhakijaa muualle Eurooppaan kahden vuoden sisällä. Määräaika päättyy 26. syyskuuta. Heinäkuun lopussa siirrettyjä oli yhteensä vain vajaat 25 000. Tšekin, Unkarin ja Puolan hangoittelusta on seuraamassa sanktioita: Unkari ja Puola eivät ole vastaanottaneet yhtäkään turvapaikanhakijaa, ja Tšekki lopetti siirrot vuosi sitten. Euroopan komissio on ilmoittanut etenevänsä rikkomusmenettelyssä.

Suomi puolestaan on hoitanut lähes koko kiintiönsä: tavoite oli ottaa 2 078 turvapaikanhakijaa, ja tähän mennessä on siirretty 1 951. Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtajan Esko Revon mukaan pääosa Suomeen siirretyistä on ollut syyrialaisia ja eritrealaisia.

