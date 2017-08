Pekka Haavisto: ”Olisi naivia kuvitella, että ongelmat ratkeavat rajoja sulkemalla”

Vihreiden presidenttiehdokas, kansanedustaja ja Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoo, että pakolaiskriisi olisi pyrittävä ratkaisemaan sen juurisyihin puuttumalla.

–Jos emme puutu siirtolaisuuden ja pakolaisuuden juurisyihin olisi naivia kuvitella, että ongelmat ratkeavat uusilla leireillä, piikkilangoilla, muureilla tai rajoja sulkemalla, hän kirjoittaa blogissaan viikko Turun puukotusten jälkeen.

Haavisto kuvailee ennaltaehkäisyn olevan halvinta rauhantyötä.

–Kaikilla konflikteilla on alku ja loppu. Konfliktien alkusyihin on tartuttava – köyhyys, marginalisoituminen, uskonnolliset ja poliittiset jännitteet, ympäristönmuutokset, eriarvoisuus. Ennaltaehkäisy on aina halvinta rauhantyötä. Kun konflikti on syttynyt, se vaatii aktiivista puuttumista, hän sanoo.

–Voimme toki levittää kätemme ja sanoa, että maailman ongelmat eivät koske meitä tai että meillä ei ole keinoja puuttua konfliktien alkusyihin. Silloin annamme itse vauhtia kehitykselle kohti vaarallisempaa ja epävakaampaa maailmaa, Haavisto jatkaa.

Hän korostaa, että terrorismi ja vihapuhe kasvavat samasta puusta: ne yrittävät tehdä meidät pelokkaiksi ja saada meidät käpertymään.

–Lamaantuminen ja luovuttaminen ei ole kuitenkaan oikea keino maailman polttavien ongelmien ja terrorismin juurisyiden kohtaamiseen. Suomi on selvinnyt tähän saakka pakolaiskriisistä hyvin kahdesta syystä: viranomaiset ovat toimineet tehokkaasti ja kansalaisyhteiskunta on ollut ajan tasalla. Molempia tarvitaan, hän linjaa.

Haavisto painottaa kansalaisyhteiskunnan merkitystä ja sanoo, että kansalaisyhteiskunta on usein viisaampi kuin paraskaan tiedusteluorganisaatio.

–Varhaisimmat varoitussignaalit tulevat usein rikokseen valmistautuvan tai mielenterveytensä kanssa kamppailevan lähipiiristä. Monet yksittäiset kansalaiset ja järjestöt ovat tehneet turvallisen kotoutumisen eteen työtä voimiaan säästämättä. Nämä vapaaehtoiset ansaitsevat kiitoksen. Hädänalaisten auttamisesta ei saa tehdä rangaistavaa.