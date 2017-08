Jihadismin tutkija uusien iskujen estämisestä TE:ssä: ”Koko ulkomaalaislaki pitäisi ajatella uudestaan”

Turvallisuusyrittäjä ja jihadismin tutkija Atte Kaleva uudistaisi koko turvapaikanhakuprosessin. Samalla hän toteaa, ettei Suomi voi tehdä kovin paljoa terrori-iskujen estämiseksi.

–Ei me voida kauhean paljon tehdä. Keittiöveitsiä ja autoja tulee aina Suomessa olemaan. Mutta me voimme muuttaa ulkomaalaislakia ja maahanmuuttopolitiikkaa, hän sanoo Talouselämän haastattelussa.

Kaleva huomauttaa, että nykyinen turvapaikanhakuprosessi on tarkoitettu siihen, että yksittäisiä henkilöitä tulee silloin tällöin ja heidän taustansa tarkistetaan huolellisesti.

–Jos tulee 50 000 hakijaa vuodessa, tämä prosessi on liian raskas. Koko ulkomaalaislaki pitäisi ajatella uudestaan, hän sanoo.

Ihanteellista Kalevan mukaan olisi, jos turvapaikkaa ei haettaisi Suomen rajojen sisäpuolelta, koska tämä luo valtavat markkinat ihmissalakuljettajille, vaan Suomen ulkopuolelta. Hän sanoo, että lähellä kriisialueita voisi olla EU:n turvapaikkaleirejä, jossa prosessi alkaisi.

–Siellä annettaisiin kieli- ja kulttuuriopetusta. Henkilö voisi omalla aktiivisuudellaan osoittaa, että hän on sitoutunut Suomeen. Kun turvapaikka myönnettäisiin, se myönnettäisiin koko perheelle, isä, äiti, lapset, isovanhemmat kaikki kerralla, hän kommentoi.

Suomen asema terroristijärjestöjen silmissä on Kalevan mukaan muuttunut. Tähän on viitannut myös Suojelupoliisi, joka nosti uhka-arviotaan ensimmäisen kerran jo vuoden 2015 marraskuussa.

–Suomi on muuttunut maasta, jonka sijainnista kukaan ei edes tiennyt, sellaiseksi että se noteerataan. Suomi on kristillistaustainen länsimaa eikä enää neutraali jihadistijärjestöjen silmissä. Suomesta lähteneiden taistelijoiden mukana on liikkunut tietoa Suomesta, Kaleva toteaa.

Lähde: Talouselämä