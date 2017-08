Vääntö tiedustelulaista: ”Onko Suomi militarisoituneen kansainvälisen yhteisön ainoa surkimusressukka”

Turun puukotusten jälkeen puheenaiheeksi noussut tiedustelulaki jakaa edelleen asiantuntijoiden mielipiteet.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi viime sunnuntaina, että ”tiedustelulakiasiassa täytyy nyt toimia ripeästi”. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) puolestaan varoitti , että tällä hetkellä Suomi on muiden maiden tietojen varassa.

Historian tutkija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka huomauttaa blogissaan, että on kuitenkin virheellistä ajatella hallituksen lakiesityksen olevan reaktio Turun puukotuksiin.

–Asia on täsmälleen päinvastoin. Puukkodraama on saanut yleisen mielipiteen lopultakin ymmärtämään välttämättömäksi sen, minkä turvallisuusviranomaiset ja pari edellistäkin hallitusta ovat asettaneet tavoitteekseen jo vuosia sitten. Kysymys on siitä, onko Suomi militarisoituneen kansainvälisen yhteisön ainoa surkimusressukka, joka ei ymmärrä, miten länsimaiset järkiperäisesti toimivat valtiot joutuvat nykymaailmassa toimimaan perusturvallisuutensa ylläpitämiseksi, hän kirjoittaa.

Kansainvälisen terrorismin ja terrorismin torjunnan tutkija Pasi Päivinen toteaa Vieraskynä-kirjoituksessaan Kalevassa, että Suomi on yhä varsin turvallinen maa, eikä Turussa tapahtuneen vuoksi pidä painaa paniikkinappulaa, mutta muuttuvassa turvallisuusympäristössä lainsäädännöllisiä uudistuksia ja viranomaistoiminnan tehostamistarpeita on olemassa.

–Tiedustelulainsäädännön voimaan saattaminen on tärkein toimenpide, jotta tiedonhankintaa voidaan tehostaa. Tiedusteluun on osoitettava lisää resursseja ja kansainvälistä yhteistyötä on edelleen lisättävä, hän kirjoittaa.

Turun yliopiston tohtorikoulutettava Niklas Vainio kuitenkin varoittaa ylireagoinnista.

–On perusteltua säätää – tarkkarajaisesti – tiedustelutoimivaltuuksista, mutta ei hätiköiden eikä liioitellen, hän kirjoittaa Perustuslakiblogissa.

Vainio sanoo Turun iskun olleen ”yhtä törkeä ja uhriluvultaan samaa luokkaa” kuin kymmenen vuoden takaiset kouluampumiset.

–Emme ylireagoineet silloin, eikä meidän ole tarpeen ylireagoida nytkään. Viattomien ihmisten tappaminen törkeällä tavalla on vastenmielistä, mutta Turun iskua ei voi peruuttaa tiedustelulaeilla edes kiireellisessä järjestyksessä. Siihen pitää reagoida harkiten ja demokratian peruspilareista kuten perusoikeuksista ja laadukkaasta lainsäätämisprosessista kiinni pitäen.

Vainio arvioi, että Turun tragedian ”varsinainen opetus” saattaa olla, että tietoliikennetiedustelu ei anna sitä turvaa, mitä poliitikot kaipaavat.

–Tarvitaan poliisin ja sosiaaliviranomaisten jalkautumista, panostusta yhteistyöhön asuinyhteisöjen kanssa ja ammattitaidoltaan ja -etiikaltaan huipputason henkilötiedustelua.

Supon päällikkö Antti Pelttari ei ole halunnut arvioida, miten paljon tiedustelulain olemassaolo olisi mahdollisesti muuttanut tilannetta. Hänen mukaansa Suomen viranomaiset kuitenkin pääsevät tietoihin käsiksi myöhemmin kuin muut eurooppalaiset maat.

Vainio muistuttaa, että monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Ranskassa, on ehdotetun kaltaisia tai pidemmälle meneviä tiedustelulakeja, mutta iskuja on silti tapahtunut.

–Lisäksi on tapauksia, joissa tiedusteluviranomaiset väittävät rikoksen tai terrori-iskun tulleen torjutuksi internet-valvonnan ansiosta, mutta lähemmässä tarkastelussa on osoittautunut, että tärkeämmässä roolissa olivat muut tiedustelukeinot (henkilöseuranta, soluttautuminen, tiedonantajat jne). Ei siis ole uskottavaa, että tiedustelulait olisivat estäneet Turun tapahtumat, ellei sitten tavoitella kaikkiin kohdistuvaa massavalvontaa. Sellaistahan hallitus ei kertomansa mukaan ole suunnittelemassa, hän kommentoi.

It-asiantuntijayhtiö BaseN:n perustaja Pasi Hurri arvioi Puheenvuoron blogissaan, että tiedustelusta ja -lainsäädännöstä on tullut patenttivastaus liian moneen turvallisuusuhkaan.

–Todellisuudessa turvallisuus- ja puolustusresursseja (yksinkertaistaen rahaa) tarvitaan paljon tärkeämpiin asioihin, kuten todelliseen kyberpuolustus- ja kyberhyökkäyskykyyn, nopeaan sotilaallisen valmiuden kohottamiseen sekä kokonaismaanpuolustukseen siten, että reservin lisäksi käytettään myös koko kotimaisen yrityskentän teknologista kapasiteettia. Sen sijaan että suunnitellaan maagisia tekoälysuodattimia merikaapeleihin, on keskityttävä todellisiin suorituskykyihin ja nopeaan reagointiin, Hurri toteaa.

Hän sanoo myös, että ihmisiä ”ei saa sumuttaa” puhumalla rajojen ylittävän liikenteen valvomisesta.

–Nykyään lähes kaikki viestikanavat tavalla tai toisella käyttävät ulkomailla olevia palvelimia, tarkoituksella tai epähuomiossa, joten nykyhahmotuksilla Suomen kansalaisia voisi valvoa ilman rikosepäilyä lähes rajoituksetta. Tällainen luo vääjäämättä harmaata aluetta ja väärinkäytöksiä, eikä se tarkoita sitä etteikö Suomessa viranomaisiin voisi tällä hetkellä luottaa. On kuitenkin ylläpidettävä tasapaino vapauden ja kontrolloidun kansalaisuuden välillä.

Tiedustelulain valmistelussa vuodesta 2013 mukana ollut eversti Martti J. Kari puolestaan sanoi heti Turun puukotusten jälkeen, että kaikkia iskuja ei koskaan pystytä estämään mutta viranomaisille pitää antaa mahdollisuus.

–Jos selviää, että Turun hyökkääjä on kommunikoinut ulkomaille, ihmettelen, jos joku vielä kiistää tiedustelulain kiireellisyyden.

