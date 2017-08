Professori terrorismin ehkäisystä: ”Tavoitteena ei pitäisi olla pelkästään valvonnan lisääminen”

Emeritusprofessori, sotilaspsykologian dosentti Jukka Leskinen arvioi, että Turun puukotusten jälkimainingeissa ehkäisevä näkökulma terrorismiin on jäänyt vähälle huomiolle.

–Tavoitteena ei pitäisi olla pelkästään valvonnan lisääminen vaan vakavassa syrjäytymisvaarassa olevia ryhmiä kohdennetusti hakeva ja yhteiskuntaan palauttava työ, hän kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Leskinen sanoo, että yksilön kannalta terroristinen kehitys on yhteydessä kokonaisvaltaiseen syrjäytymiseen, kunnollisen elämän mahdollisuuksien katoamiseen ja toisaalta sellaisen identiteetin ­etsintään, jota voi pitää jollain tavalla arvokkaana.

–Radikalisoitumisen ja äärijärjestöihin liittymisen yleinen syy on merkityksen hakeminen omalle elämälle. Sodan oloissa kasvaneella maahanmuuttajanuorella elämän myönteinen merkitys voi olla täysin hukassa, hän toteaa.

Terroristiryhmä voi Leskisen mukaan tarjota juurettomuuden vastapainoksi vahvan identiteetin, selityksen koetulle kärsimykselle ja toimintamallin koetun epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi.

Hän muistuttaa, että Turun puukottaja on nuori, joka on elänyt vuosia Euroopan eri maissa ilman minkäänlaista kiinnekohtaa yhteiskuntaan. Tällainen nuorten miesten ryhmä on Leskisen mukaan yksi, selkeästi tunnistettava riskiryhmä terroristisen kehityksen polulla.

Leskisen mukaan ääri­fundamentalistiset ryhmät ovat usein houkuttaneet myös toisen polven maahanmuuttajanuoria.

–Heidän vanhempiensa – ensimmäisen polven maahanmuuttajien – kansallinen identiteetti on usein selvä. Sen sijaan lapset eivät aina tunne kuuluvansa lähtömaan kulttuuriin, mutta ovat kokeneet, ettei heitä hyväksytä nykyiseenkään.

Samalla hän korostaa, että suurin osa toisen polven maahanmuuttajanuorista on tavallisia, optimistisia nuoria.

Leskinen kuvailee, että väkivaltaisuudesta pois vetävät tavalliset ­asiat: mahdollisuus kunnolliseen työpaikkaan tai koulutukseen ja yhteisöllisiin harrastuksiin.

–Vaaditaan siis aktiivista tukea kansalaistoiminnalle, jonka tavoite on syrjäytyvien, epätoivoisten ihmisten vetäminen porukkaan mukaan. Pelkkä hurskas toive ei riitä, vaan toiminnan on oltava suunnitelmallista, etsivää työtä kunnallisessa sosiaalityössä, seurakunnissa sekä kansalaisjärjestöissä, kuten urheiluseuroissa, ammattiyhdistyksissä, asukasyhdistyksissä ja vaikkapa partiotoiminnassa.

Turun joukkopuukotuksen pääepäilty vangittiin maanantaina todennäköisin syin epäiltynä terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja murhan yrityksistä. Saksalaismedia kertoi tiistaina, että hän oli poliisin tiedossa Saksassa oleskellessaan. Hän käytti useita valeidentiteettejä ja oli myös epäiltynä pahoinpitelystä. Myös muilla marokkolaisilla, jotka tiistaina vangittiin epäiltyinä osallisuudesta Turun tapahtumiin, oli rötöksiä takanaan Saksassa.

Turvallisuusyrittäjä ja jihadismin tutkija Atte Kaleva sanoi lauantaina, ettei Suomi voi tehdä paljoa uusien iskujen estämiseksi.

–Ei me voida kauhean paljon tehdä. Keittiöveitsiä ja autoja tulee aina Suomessa olemaan. Mutta me voimme muuttaa ulkomaalaislakia ja maahanmuuttopolitiikkaa, hän kommentoi.

Kalevan mukaan Suomen asema terroristijärjestöjen silmissä on Kalevan mukaan muuttunut. Tähän on viitannut myös Suojelupoliisi, joka nosti uhka-arviotaan ensimmäisen kerran jo vuoden 2015 marraskuussa.

Lue myös:

Jihadismin tutkija uusien iskujen estämisestä TE:ssä: ”Koko ulkomaalaislaki pitäisi ajatella uudestaan”

Turun epäillyn rikoshistoria Saksassa ei johtanut mihinkään – Supo selitti Ylellä: ”Ei ole eurooppalaista järjestelmää”