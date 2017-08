Tutkija: Tästä syystä terroristisolujen jäljille on vaikea päästä - ”Ei merkintää taustojen tutkimisesta”

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun terrorismin tutkija Magnus Ranstorp sanoo, ettei ole mitenkään epätavallista, etteivät viranomaiset pääse etukäteen iskuja suunnittelevien terroristisolujen jäljille.

–He ovat löytäneet tavan muuttua näkymättömiksi, hän kommentoi Ruotsin radion Ekot-ohjelmassa.

–Heillä on ihmisiä, joiden roolina on radikalisoida ja rekrytoida. Sitten on heitä, joiden tehtävänä on hoitaa logistiikkaa ja mahdollistaa iskut. Varsinaisen iskun tekijät ovat yleensä yksilöitä, jotka houkutellaan tekemään iskuja, Ranstorp kuvailee.

Hän sanoo, että vain hyvin harvat tuntevat koko verkoston ja tietävät eri henkilöiden roolit. Näin tiedusteluviranomaisten on vaikea saada selville, että iskua suunnitellaan.

–Yksi tärkeä tekijä on se, että monet radikaaleista kontakteista ja myös iskujen rahoittajat ovat usein eri maissa.

Hän nostaa esimerkiksi Barcelonan terroristisolun perustajaksi uskotun imaamin, jonka taustoja oli tutkittu Belgiassa.

–Hän liikkui myös Ranskassa. Hänen taustojaan tutkittiin Belgiassa, mutta selville ei saatu mitään, mikä olisi riittänyt kiinniottoon. Kun tällainen henkilö ylittää kahden valtion rajan, hänessä ei ole merkintää taustojen tutkimisesta, Ranstorp sanoo.

Myös Turun puukotusten pääepäilty oli saksalaismedian mukaan poliisin tiedossa Saksassa ollessaan. Hän käytti useita valeidentiteettejä ja oli myös epäiltynä pahoinpitelystä. Myös muut tiistaina vangitut marokkolaismiehet olivat mediatietojen mukaan rötöstelleet Saksassa. Yhtä oli epäilty mediatietojen mukaan varkaudesta ja toista ryöstöstä.

Supon päällikkö Antti Pelttari on kertonut, etteivät tiedot rötöksistä kantautuneet Saksasta Suomen viranomaisille.

–Ei ole olemassa eurooppalaista järjestelmää, jossa vaihdettaisiin biometrisiä tietoja kuten sormenjälkiä tai muuta tietoa ns. tavallisiin rikoksiin (varkaudet, pahoinpitelyt jne.) syyllistyneistä henkilöistä, Suojelupoliisista kommentoitiin viikolla Uudelle Suomelle.

KRP kertoi sunnuntaina, että marokkolaisen henkilöllisyys on varmistunut. Lisäksi miehen syntymävuodeksi on varmistunut 1994, kun hänen aikaisemmin on kerrottu olevan 18-vuotias.

Ranstorp sanoi heti Turun puukotusten jälkeen näkevänsä yhteyden Turun tapahtumien ja Barcelonan torstaisen iskun välillä. Hän viittasi siihen, että KRP:n mukaan kaikki epäillyt ovat marokkolaisia ja yksi Barcelonan iskun vuoksi kiinniotetuista on myös Marokosta.

–On olemassa marokkolainen terroristiverkosto, joka ulottuu Barcelonasta Turkuun. Eräillä merkittävimmillä terroristitoimijoilla Ruotsissa on marokkolainen tausta, Ranstorp kommentoi.

