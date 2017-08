HS-gallup: Hallituksen kannatus ennätysheikko – Vihreät nousi toiseksi tässäkin

Vihreät on noussut toiseksi suosituimmaksi puolueeksi myös Helsingin Sanomien teettämässä kannatusmittauksessa. Keskustan ja SDP:n kannatus on tasoissa vihreiden perässä.

Vihreiden kannatus oli 17,5 prosenttia. Puolue nousi toiseksi suosituimmaksi toissa viikolla myös Ylen kyselyssä 17,6 prosentin kannatuksella. Toukokuussa vihreitä kannatti HS-gallupissa 14,3 prosenttia vastanneista.

HS- gallupissa keskustan ja SDP:n kannatus oli 17,3 prosenttia. SDP:n kannatus on laskenut hieman, keskustan kannatus taas parantunut. Demarit näyttävät menettävän äänestäjiä vihreille, mutta tulos ei ollut niin surkea kuin Ylen gallupissa.

Hallituskokoonpanon yhteen laskettu kannatus on HS-gallupissa ennätyksellisen heikko eli 39,7 prosenttia. Uuden vaihtoehdon eli tulevan Sinisen eduskuntaryhmän kannatus on vain 1,7 prosenttia. Perusuomalaisten kannatus puolestaan on hiukan noussut ja on nyt 7 prosenttia. Vasemmistoliittoa kannatti 8,4 prosenttia vastanneista.

HS-gallupin ykkösen eli kokoomuksen kannatus oli 20,7 prosenttia.

Kyselyn toteutti Kantar TNS:n 17.–18. elokuuta. Sitä varten kysyttiin yli 2­600 ihmisen mielipidettä. Virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Päivitetty klo 13.15: Lisätty tieto virhemarginaalista ja korjattu kirjoitusvirhe ingressistä.