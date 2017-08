Suomalainen startup ryöstettiin parin minuutin vessatauolla USA:ssa – kymmenien tuhansien tappiot

Suomalaiselle startupille on koitunut kaikkiaan kymmenien tuhansien eurojen tappiot Yhdysvalloissa sattuneen varkauden takia, kertoo Kauppalehti. Varkaat iskivät lukittuun autoon keskellä päivää vain muutaman minuutin vessatauon aikana San Franciscossa.

Rikos tapahtui vilkkaalla turistialueella yleisellä parkkipaikalla.

Kyse oli asiakaskokemuksia keräävän Kokemuksia.fin kuvausmatkasta, ja kolmihenkinen ryhmä oli muutamaa kuvausta vaille valmis, joten myös kaikki materiaali lähti varkaiden matkaan kuvauskaluston ja yhden passin ohella. Eniten harmittaa juuri materiaalin katoaminen, sillä huonojen nettiyhteyksien takia varmuuskopiointi pilvipalveluun oli epäonnistunut.

–Ei se paras mahdollinen päätös reissulle ollut, mutta kaikkea voi sattua, matkalla mukana ollut tuotantojohtaja Valtteri Ylimäki kertoo.

–Ne uskomattomimmatkin jutut, ne mistä ajattelee, että ei meille ainakaan tällaista tapahdu, niin nekin voivat joskus olla mahdollisia. Tilanne saattaa muuttua parissa minuutissa päälaelleen. Ylivarautumista ei voi ikinä tehdä.

Ylimäen mukaan rahallinen kolaus on iso, ja välillisesti tapahtumalla on useiden kymmenien tuhansien eurojen vaikutus. Asiakkaat ovat kuitenkin suhtautuneet tilanteeseen ymmärtäväisesti. Uusi kuvausmatka tehdään heti, kun se on mahdollista. Silloin pilvitallentamisen onnistuminen varmistetaan paikallisten yritysten nettiyhteyksillä.

Ylimäki sanoo, että yritys haluaa kertoa tarinansa, jotta muut voivat ottaa opiksi.

