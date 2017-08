Kansanedustaja vaatii julki paperittomien väitettyjä sosiaalitukia: ”Olen saanut huolestuneita yhteydenottoja”

Kansanedustaja Sami Savio (ps.) kertoo saaneensa paljon huolestuneita yhteydenottoja Iltalehden kerrottua laittomasti maassa oleskeleville maksetuista sosiaalituista. Hän vaatii nyt asian selvittämistä ja nostamista päivänvaloon.

Iltalehti kertoi sunnuntaina näkökulmajutussaan poliisista, joka oli paljastanut lehdelle ongelman, mutta veti sanomisensa takaisin kommenttiensa tarkistuksen yhteydessä. Lehti päätti kuitenkin kertoa uutisen näkökulmatekstissä mainitsematta poliisin nimeä.

Jutun mukaan poliisin tietoon on tullut tapauksia, joissa laittomasti maassa oleville on maksettu toimeentulotukea ja asumistukea. Kyseinen poliisi kertoi lehdelle, ettei ilmiön laajuus ole tällä hetkellä tiedossa. Lisäksi hän mainitsi, etteivät sosiaaliviranomaiset myöskään anna poliisille tietoja laittomasti maassa oleskelevista.

– Olen saanut henkilökohtaisia yhteydenottoja kansalaisilta, jotka ovat huolestuneita sosiaaliviranomaisten laittomasti maassa oleville myöntämästä toimeentulotuesta. Myös osa sosiaalipalvelutyöntekijöistä näyttää olevan hämillään tilanteesta, Savio kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Savio huomauttaa, että aihe on ilmeisen arka, koska poliisi ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään.

–Sosiaaliviranomaisten tehtävä on tarjota apua heikoimmassa asemassa oleville kansalaisillemme sosiaalitukien määräytymisperusteiden mukaisesti. Yhteiskuntamoraalin kannalta on kestämätöntä, jos yhteisiä verovarojamme käytetään Suomessa ilman laillista oikeutta oleskelevien henkilöiden ylläpitoon. Erityisen raskauttavaa on, jos auttamisen tarkoituksena on edistää viranomaisilta piilottelua. Mahdolliset väärinkäytökset tulee selvittää ja nostaa päivänvaloon, Savio sanoo.

Laittomasti maassa oleskelevia kutsutaan usein myös paperittomiksi, koska he oleskelevat maassa ilman siihen oikeuttavaa lupa-asiakirjaa.