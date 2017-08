”Leikatkaa näitä 5 yritystukea” – Teollisuus tarjoaa hallituksen budjettiriiheen 200 milj. €:n vaihtokauppaa

Yrityksille annettavaa julkista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitusta tulisi lisätä roimasti hallituksen budjettiriihessä, vaatii työnantajajärjestö Teknologiateollisuus ry. Vastineena TKI-panostuksista järjestö olisi valmis leikkaamaan samalla summalla tiettyjä yritystukia, Teknologiateollisuudesta kerrotaan Uudelle Suomelle.

Teknologiateollisuus esittää yrityksille Tekesin kautta ohjatun julkisen TKI-rahoituksen kaksinkertaistamista tärkeimpien kilpailijamaiden suhteelliselle tasolle eli 0,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tämä tarkoittaisi 200 miljoonan euron lisäpanostusta vuoden 2016 tasoon verrattuna. Viime vuonna Tekes jakoi yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan 194 miljoonaa euroa.

Vaatimustaan Teknologiateollisuus perustelee yritysten investointien heikolla kasvulla. Vuoteen 2008 verrattuna yritysten investoinneissa oli Suomessa kaiken kaikkiaan lähes kuuden miljardin euron vaje vielä vuonna 2016, vaikka investoinnit kääntyivät kasvuun vuonna 2014. Vuonna 2016 investointien kokonaismäärä oli 24 miljardia euroa, kun vastaava summa oli lähes 30 miljardia vuonna 2008. Teknologiateollisuudessa yli kahdeksan miljardin euron investoinnit ovat laskeneet noin viiteen miljardiin euroon vuodessa.

Ainakin Teknologiateollisuuden mukaan investointivaje on osin seurausta siitä, että ”yritysten saama julkinen t&k-rahoitus suhteessa bruttokansantuotteeseen on Suomessa vain puolet siitä, miten esimerkiksi Ruotsi tukee elinkeinoelämänsä uudistumista”. Se katsoo, että jos Suomen kasvun halutaan jatkuvan, tarvitaan investointeja – ja niiden varmistamiseksi täytyy tukea yritysten investointikykyä.

Jos yritykset saisivat 200 miljoonaa euroa lisää innovaatiotoimintaan, voisiko muita yritystukia leikata vastaavasti? Teknologiateollisuuden elinkeinopolitiikan johtaja Matti Mannonen vastaa myöntävästi tietyin ehdoin. Yritystukien karsiminen sopii, mikäli karsinta osuisi EK:n ja Teknologiateollisuuden aiemmin listaamiin tukiin, jotka niiden mukaan eivät edesauta kasvua tai yritysten uudistumista.

– Niistä sopii, että karsitaan. Siitä vaan, sanoo Matti Mannonen Uudelle Suomelle.

– Siitä listasta löytyy useita, joista rahoitusta voi hakea [innovaatiopanostukselle].

Teknologiateollisuus ja EK karsisivat sellaisia yritystukia, ”joiden tavoitteena ei ole kasvun ja uudistumisen edistäminen, markkinapuutteen paikkaaminen tai kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen”. Näitä ovat järjestöjen mukaan muun muassa:

– 100 miljoonan euron kauppa-alustuki (vuoden 2017 budjetti), josta pääosa valuu Itämeren risteily- ja matkustajalaivojen tukemiseen

– Maaseudun yritystuki, 70 miljoonaa euroa vuonna 2017

– Yritysten palkkatuki, 59 miljoonaa euroa vuonna 2017

– Yrityksen kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus, 45 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Lisäksi listalla on uusiutuvan energian tuotantotuki, joka vuonna 2017 tarkoittaa 273 miljoonan euron tukipottia.

Miksi juuri nämä tuet? Mannosen mukaan maaseudun yritystuki ja yritysten kehittämisavustus ovat alueellisin perustein jaettavia tukia, joten ne on katsottu tasapuolista kilpailua vääristäviksi. Yritysten palkkatuki puolestaan on listalla siksi, että se ei suoranaisesti ole yritystuki, vaan työllisyystoimenpide, joka kuuluisi rahoittaa sosiaalisektorilta, Mannonen selventää.

Mannonen kertoo, että teknologiateollisuuden yritykset voivat hakea aluetukia ja palkkatukea, mutta kauppa-alustuen piiriin järjestön yritykset eivät kuulu.

– Kauppa-alustuen katsotaan vääristävän kilpailua, hän toteaa.

Itselleen tärkeimmistä, esimerkiksi tehdasteollisuuteen kohdistuvista yritystuista Teknologiateollisuus ei luopuisi: sen mukaan hallitusohjelman lupauksesta olla lisäämättä teollisuuden kustannuksia on pidettävä kiinni. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että energiaintensiivisen eli paljon sähköä ja muita polttoaineita käyttävän teollisuuden verohuojennuksiin ei saa puuttua, Mannonen sanoo.

– Se ei sovi, hän toteaa.

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus on suurimpia yritystukia ja sitä maksetaan noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Mannosen mukaan tuki on kuitenkin välttämätön, koska suomalaiset yritykset maksavat energiasta enemmän kuin eurooppalaiset kilpailijansa. Esimerkiksi ”sähkövero on Ruotsissa vain kymmenesosa Suomen tasosta”, Mannonen kertoo.

– Globaalissa kilpailutilanteessa Suomi ei voi yksin lähteä nostamaan kilpailukykyyn vaikuttavia veroja, hän toteaa.

Hallitus kokoontuu keskiviikkona ja torstaina budjettiriiheensä päättämään vuoden 2018 talousarviosta.