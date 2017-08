”Husu” Hussein selvisi Turun skinheadeista, mutta Juha Sipilän puolue oli liikaa

Pääministeripuolue Suomen keskustassa elää vahvana vanhoillinen kristillinen perinne, jossa on muille uskonnoille niukasti tilaa. Tällaisen kuvan antaa tänään julkaistussa kirjassa puolueen jättänyt Abdirahim ”Husu” Hussein.

Hussein arvelee kirjassa Minä Husu, suomalialainen (Minerva Kustannus, 2017), että hänen uskontonsa vaikutti asemaan puolueessa. Vuoden 2016 keväällä hän jätti keskustan jäsenyyden ja liittyi loppuvuodesta demareihin, jonka listoilta hän ylsi Helsingin kaupunginvaltuustoon tänä keväänä.

– Koin siis, että jos mikään muu ei estänyt etenemistäni Suomen keskustassa, niin sen täytyy olla uskontoni. En kokenut koskaan puolueessa minkäänlaista mustaihoisuuskammoa, mutta ehkä puolueessa käyttivät silloin ja käyttävät varmaan vieläkin valtaa ihmiset, joille jokin muu uskonto on se punainen vaate, joka estää kaltaisteni ihmisten etenemisen puolueen sisällä, Hussein toteaa kirjassa, jonka hän on kirjoittanut yhdessä Markku Hattulan kanssa.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Hussein sai keskustan ehdokkaana 1 349 ääntä ja jäi ulos eduskunnasta, vaikka itse puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä oli auttamassa hänen kampanjaansa.

– Olin pettynyt tulokseen. Eduskuntavaalien jälkeisissä vaalivalvojaisissa Apollonkadulla eräs mieshenkilö tuli sanomaan minulle: ”Sinäkö olet se muslimi, joka levität Israelista valheita?”, Hussein kertaa.

Myöhemmät tapahtumat lisäsivät turhautumista pääministeripuolueeseen.

– Kun keskustasta tuli suurin puolue vuonna 2015, koputin monen ministeriön oveen ja lähetin viestejä pääministerin avustajille. Kaikki turhaan.

Helsingin keskustanuoria 2006–2008 vetänyt uussuomalainen ilmoittaa eronsa liittyneen lopulta Sipilän hallituksen valitsemaan politiikkaan. Hallituksen johtavan puolueen tekeminen ei ollut riittävän ”alkiolaista”.

Vaikka keskustan käsittely on varsin arvostelevaa, saa puolue, jonka jäsen Hussein kymmenisen vuotta oli, häneltä jonkin verran myös kiitosta.

– Kaikesta huolimatta olin kokenut, että Suomen keskusta puolueena kotoutti minut hyvin suomalaiseen järjestelmään, politiikkaan ja yhteiskuntaan.

Somaliasta lähtöisin oleva Husu Hussein tuli vuonna 1994 Suomeen 15-vuotiaana.

Yksin Afrikasta saapunut pakolainen kohtasi ongelmia maahanmuuttajavastaisten skinheadien kanssa Turussa ammattikoulussa ja kaupungilla. Sittemmin välit skineihinkin paranivat erilaisten välienselvittelyjen jälkeen, ja hän pystyi käymään esimerkiksi turkulaisissa ravintoloissa ilman nahinoita.

Nuori mies teki töitä muun muassa vanhusten hoitajana, rakennustyömaalla, siivoojana ja laivalla tiskarina. Ennen nykyisiä kansainvälisen kaupan konsulttitöitä hän on toiminut myös tulkkina ja toimittajana sekä järjestötöissä. Yrittäjyyttä hän kokeili vuoden päivät.

Nyt Hussein on ollut jo vuosia helsinkiläinen perheenisä ja Suomen kansalainen, joka on tuntenut erilaisuutta käytyään Afrikassa vanhoilla kotikulmillaan. Hän unelmoi yhä Arkadianmäestä ja lisäkoulutushaaveitakin on.

Heittää mies kirjassa myös mielenkiintoisen ajatuksen siitä, miten Suomen vanhustenhoito saataisiin paremmalle tolalle, työkokemuksensa ja havaintojensa pohjalta.

– Ehdotankin, että vanhuksia hoitamaan palkattaisiin pelkästään aasialaisia ja afrikkalaisia maahanmuuttajia. Heillä on kulttuurissa vahva perinne vanhusten auttamisesta ja hoidosta. Antaisin heille koulutuksen ja sanoisin sen jälkeen, että perustakaa vaikka yksityisiä palvelutaloja, joissa voitte tarjota vanhuksille heidän arvonsa mukaista hoivaa. Suomalaiset voisivat näissä palvelutaloissa huolehtia hallinnosta, kulttuurista ja toimia tulkkeina. Varsinaisen hoitotyön tekisivät maahanmuuttajat. Heille vanhuksista huolehtiminen on kunnia-asia, Hussein summaa.