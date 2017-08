Näkökulma: Trump yllätti Suomi-faktoilla – Jopa Venäjä-heitto taisi sittenkin mennä oikein

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui eilen paljon yhteisessä lehdistötilaisuudessa tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Tilaisuus kesti runsaat puoli tuntia.

Moni odotti vesi kielellä Trumpin suusta valtavia virheitä ja täysin vääriä väittämiä. He joutuivat pettymään, vaikka Trumpin mainitsemasta F-18-hävittäjien hankinnasta Boeingilta syntyi myrsky vesilasissa. Myös presidentti Niinistö twiittasi ”ankasta”, mikä alleviivasi asiaa.

Tänään hävittäjäasiaa ovat kommentoineet monet suomalaiset. Kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) on puhunut ”selkeästä lapsuksesta” ja kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.) ”selvästä virheestä”.

Myös puolustusministeriö on haettu julkisuuteen sanomaan, että Suomi ei ole tehnyt päätöstä Hornet-hävittäjien seuraajasta.

Fiksuimman puheenvuoron aiheesta on käyttänyt Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola, joka on arvellut, että Trumpilla menivät Suomen aiemmat hävittäjäkaupat sekaisin tulevien kanssa. Tällaista ”paikkaansa pitämätöntä kieltä ei kannata ylitulkita”.

Trumpin faktat ainakin Suomea koskien olivat kauttaaltaan hyvällä mallilla. Hän muistutti muun muassa, että Suomi ei ole ollut Venäjän vallan alla sataan vuoteen.

Tosin Reutersin toimittaja twiittasi Trumpin sanoneen, että Suomi ja Venäjä ovat olleet hyvissä väleissä sata vuotta. Samalla hän viittasi ilmeisen sarkastisesti Neuvostoliiton hyökkäykseen Suomeen 1939.

Tällaista ei kuitenkaan Valkoisen talon kirjauksista löydy. Trump sanoi niiden mukaan, että ”Venäjä kunnioittaa Suomea. Suomi on todellakin ollut yhtenä alueen harvoista maista Venäjästä vapaa 100 vuotta”. (Finland is respected by Russia. Finland has been free of Russia, really -- just about one of the few countries in the region that has been -- for 100 years).

Trump onnitteli Suomea hyvästä työstä kyberturvallisuuden eteen, kiitteli Yhdysvaltoihin investoineita suomalaisyrityksiä, kehui Suomen osallistumisesta operaatioon Afganistanissa ja toi esille solidaarisuutensa runsaan viikon takaisten Turun iskujen vuoksi.

Hän puhui Turun tapauksessa suoraan terrori-iskusta, mitä sanaa Suomessa vielä jossain määrin vältellään. Oliko se terrori-isku, on tutkinnan alla.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

