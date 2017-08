”Karmaisevaa” – Kansanedustaja tyrmää EU:n lohiesityksen ja vaatii merikalastuksen kieltoa

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) vaatii lohen kaupallisen merikalastuksen kieltämistä. Hän arvostelee kovin sanoin Euroopan komission eilen tiistaina julkistamaa esitystä Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöksi.

Komissio esittää, että lohen pyyntikiintiötä korotettaisiin Itämeren pääaltaalla.

– Tieteellisen lausunnon mukaan pääaltaan lohen kanta on vakaa ja saaliita voidaan lisätä 11 prosenttia. Itämeren alueen jokiin palaavien kutukypsien kalojen määrä on noussut uuteen ennätykseen, ja Tornionjoen lohikanta on nyt maailman suurin, komission tiedotteessa todetaan.

Lappilainen Kärnä myöntää, että merikalastusta rajoittamalla on onnistuttu turvaamaan lohien nousu kutujokiinsa ja vahvistamaan merkittävästi Tornionjoenkin lohikantaa.

–Tämä ei kuitenkaan voi olla perusteena sille, että lohta aletaan jälleen ylikalastaa. Lohikantamme voisivat olla myös vieläkin paremmassa kunnossa, mikäli kaupallista meripyyntiä ei olisi laisinkaan, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

–Esitys oli Tornionjoen vaisun lohikesän jälkeen karmaisevaa luettavaa.

Kärnän mukaan Itämeren lohta myytiin tänäkin kesänä Suomessa polkuhintaan. Hän huomauttaa, että lohen korkean dioksiinipitoisuuden ja Norjan mullistamaan lohimarkkinan takia sen kaupallinen arvo on varsin pieni.

–Lohestajan siiman päässä tuo taloudellinen ja kulttuurinen arvo kuitenkin moninkertaistuu. Onkin hyvin hämmentävää, ettei komissio huomio matkailuelinkeinon intressejä millään tavalla omassa esityksessään.

–Voisimmeko kerrankin toimia tämän asian suhteen järkevästi? Suomen ja Ruotsin tulisi nyt yhdessä ryhtyä toimenpiteisiin ja vaatia komissiolta lohen kaupallisen merikalastuksen kieltämistä.

Kärnän mukaan kielto voidaan perusteella niin kansantalouden kuin kansanterveydenkin kannalta. Hän vaatii lisäksi, että Suomen on myös ensi vuonna muutettava omaa lohiasetustaan ja palattava merikalastusajoissa varovaisuusperiaatteen nojalla vanhoihin käytänteisiin.

–Samalla on kumottava Suomen ja Ruotsin pysyvä poikkeuslupa Itämeren lohen myymiseen. Merikalastajien maksaminen ulos kiintiöistään olisi panos-tuottosuhteeltaan yksi parhaimmista sijoituksista, jonka unioni voisi nyt tehdä.

Esityksessään komissio ehdotti meriankeriaan kalastamisen täyskieltoa EU:n vesialueilla Itämerellä ensi vuonna, mistä WWF iloitsi.

–Ankerias on uhanalaisista kalalajeistamme käytännössä ainoa, jota kalastuslakiin pari vuotta sitten tehty uudistus ei auttanut. Silloin maa- ja metsätalousministeriö vetosi siihen, että ankeriaan suojelu edellyttää laajempia kansainvälisiä toimia. Toivomme, että Suomi kantaa nyt vastuunsa ankeriaan suojelusta ja yhdessä muiden Itämeren rantavaltioiden kanssa tukee komission tärkeää esitystä, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo tiedotteessa.