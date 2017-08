Budjettivääntö alkaa: Nouseeko pakolaiskiintiö, loppuuko kovatuloisten solidaarisuusvero?

Hallitus kokoontuu tänään budjettiriihen ja julkistaa ensi vuoden budjetin huomenna torstaina. Tietoja odotetaan muun muassa perhevapaauudistuksesta, pakolaiskiintiöstä ja työllisyystoimista.

Lisäksi listalla ovat yritystukien mahdollinen leikkaaminen ja mahdolliset veronkevennykset mukaan lukien varakkaiden määräaikaiseksi suunniteltu solidaarisuusvero. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on suhtautunut kevennyksiin varauksella ja puhunut lähinnä pieni- ja keskituloisten verotuksen mahdollisesta keventämisestä. Solidaarisuusverosta keskusta on kertonut pitävänsä kiinni, kun kokoomus on ollut eri linjoilla. Yli 72 300 euroa vuodessa tienaavat ovat maksaneet kahden vuoden määräajan kahden prosentin solidaarisuusveroa.

Luvassa voi olla myös Turun sarjapuukotuksen jälkeisiä päätöksiä, jotka kohdistuisivat lähinnä sisäiseen turvallisuuteen ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden valvontaan. Poliittisessa keskustelussa on väläytelty suojelupoliisin sekä poliisin lisärahoja.

Myös alkoholiverotus voi nousta esille budjettiriihessä. Etenkin Sininen eduskuntaryhmä on vaatinut alkoholilain uudistuksen yhteydessä muutakin kuin jo sovittua vahvempien juomien tuomista ruokakauppoihin. Ryhmä haluaa lisäksi laskea ravintoloissa myytävien alkoholijuomien arvonlisäveroa merkittävästi ja toisaalta korottaa samalla yleistä alkoholiveroa hiukan. Vahvempien juomien tuleminen ruokakauppaan varmistuu eduskunnan suuren salin äänestyksessä syksyllä.

Päätöstä perhevapaauudistuksesta odotettiin jo kevään puoliväliriihestä, mutta kotihoidon tuesta joustaminen ei sopinut perussuomalaisille. Kesällä keskusta ja kokoomus ovat hoputtaneet Sinistä eduskuntaryhmää. Ryhmä on valmis harkitsemaan tuen tason alentamista loppupäästä, kunhan tukiajan kesto säilytetään ennallaan. Perhevapaauudistuksella pyritään purkamaan kannustinloukkuja muun muassa lyhentämällä nuorten naisten poissaoloja työelämästä. Suomi on tässä muita Pohjoismaita jäljessä.

Myös yritystukien leikkaamista odotettiin jo kevään riihestä. Useita yritystukia on arvosteltu tehottomiksi. Puoliväliriihessä todettiin, että suurin osa yritystuista on verotukia, jotka käydään vasta syksyllä läpi.

Sisäministeriö ehdottaa budjettiriihessä pakolaiskiintiön nostamista nykyisestä 750:stä 1050:een. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) on pitänyt nostoa pitkään esillä ja saanut osin kannatustakin ajatukselle, mutta Sininen eduskuntaryhmä ei ole nähnyt perusteita kiintiön nostamiselle. Ministeriön mukaan näin autettaisiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, sillä järjestelmässä sijoitetaan suoraan ulkomailta YK:n pakolaisiksi katsomia henkilöitä.

Työllisyydestä vastaava ministeriryhmä on käynyt vielä ennen budjettiriihtä läpi valmisteilla olevia työllisyystoimia, joiden joukossa voi olla myös uusia avauksia. Työllisyyden kasvattaminen on valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan yhä hallituksen tärkein tavoite. Iso haaste on kohtaanto-ongelma, joka tarkoittaa sitä, että avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat eivät kohtaa toisiaan.