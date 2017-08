Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen pidätetty viralta – rikostutkinta syyteharkinnassa

Oikeusministeriö on pidättänyt valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen virantoimituksesta toistaiseksi, ministeriö tiedottaa.

Syynä on Nissiseen kohdistuva rikostutkinta, joka on syyteharkinnassa oikeuskanslerinvirastossa.

Nissinen on ollut 30.8. saakka itse hakemallaan virkavapaalla, mutta hän ei ole hakenut virkavapautta lisää. Oikeusministeriön käsityksen mukaan Nissisen edellytykset hoitaa valtakunnansyyttäjän virkaa rikosasian käsittelyn ajan ovat heikentyneet, ministeriö toteaa tiedotteessaan.

Oikeusministeriö valmistelee viransijaisen nimittämistä valtakunnansyyttäjän virkaan.

Rikostutkinnassa on kyse epäillystä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Muun muassa Ylen mukaan esitutkinnassa on selvitetty, onko Nissinen osallistunut syyttäjälaitoksessa esteellisenä käsittelyyn, joka koski syyttäjille Deep Lead Oy:ltä hankittua johtamiskoulutusta. Nissisen veli on Deep Lead Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön osake-enemmistön omistaja. Nissinen on kiistänyt syytteet.