”Toivottavasti hallitus ottaa vakavasti” – Bernerin työryhmässä huoli liikennerahasta

Liikenne- ja viestintäministeri (kesk.) Anne Bernerin työryhmässä mukana ollut kansanedustaja Krista Kiuru (sd.) on huolissaan päästövähennystoimien määrärahoista.

Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä sai väliraporttinsa valmiiksi ja esittää miljoonatukea sähköautojen hankkimisen lisäämiseksi. SDP:tä työryhmässä edustanut Kiuru epäilee liikenteen päästövähennystoimien edistämiseen käytettävän määrärahan tasoa.

– SDP on pitänyt nyt varattua määrärahaa riittämättömänä ja olemme useaan otteeseen toistaneet tämän työryhmän työskennellessä. Olen iloinen, että parlamentaarinen työryhmä päätyi samaan väliraportissaan. Siinä todetaan, että liikenteen osuus määrärahasta tulisi olla suurempi, Kiuru sanoo tiedotteessa.

Tarkalleen ottaen työryhmä esittää, että tulevaisuudessa toimenpiteisiin tulisi varata nykyistä suurempi rahoitus. Tukia käsitellään jo käynnissä olevassa budjettiriihessä. Hallitus on päättänyt 16 miljoonan euron rahoituksesta, joka on osa 25 miljoonan euron vuosittaisesta summaa. Se on varattu energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden edistämiseen vuosille 2018–2021.

– Hallituksella on nyt mahdollisuus lisätä kunnianhimon tasoa budjettiriihessä ja ottaa vakavasti parlamentaarisen työryhmän viesti siitä, että liikenteen käyttöön tuleva määräraha energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamiseksi jää liian pieneksi, Kiuru sanoo.

– Energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamiseksi pitää tehdä hartiavoimin työtä. Liikenteen päästöjen vähentämisellä on erittäin merkittävä rooli tässä työssä. Siksi määrärahojen on vastattava huomattavasti paremmin tahtotasoa. Työryhmän lopputyön osalta odotan nykyistä suurempaa kunnianhimoa, jotta loppuraportti antaisi riittäviä vastauksia ja toimenpiteitä, joilla tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Siniset haluaa romutuspalkkion

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen (siniset) puolestaan muistuttaa, että logistiikkakustannukset eivät saa nousta, kun torjutaan ilmastonmuutosta.

–Pitkien etäisyyksien maassa se olisi taloudelle armoton isku, Jalonen sanoo tiedotteessa.

Sininen eduskuntaryhmä yhtyy raporttiin. Sinisten mielestä ilmastotalkoisiin voidaan osallistua, kunhan talouden reunaehdot ja ihmisten erilaiset tarpeet huomioidaan.

–Siniset on esittänyt romutuspalkkion palauttamista autokannan uudistamiseksi. Romutuspalkkio edistäisi pienituloisten mahdollisuutta hankkia uusia vähäpäästöisiä autoja. Maakunnissa oma auto on elinehto suurelle osalle suomalaisista, Jalonen sanoo.

ET: 6 miljoonaa on liian vähän

Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) väliraportin toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi oikeansuuntaisina.

–Positiivinen signaali on, että on ryhdytty puhumaan konkreettisista toimenpiteistä liikenteen päästöjen vähentämiseksi, ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo tiedotteessa.

Leskelä pitää hyvänä, että työryhmä on halukas selvittämään muun muassa mahdollisuutta muuttaa työsuhdeautokantaa mahdollisimman vähäpäästöiseksi.

– Konkreettinen ehdotuksemme on, että työsuhdeautojen verotusarvo muutetaan päästöperusteiseksi. Raportista löytyy tälle tukea, sillä siinä todetaan tarve ryhtyä kehittämään verotusta päästöperusteiseen suuntaan.

Työryhmän väliraportissa sähkö-, kaasu- ja flexfluel-autojen tukemiseen on varattu vuosille 2018–2021 yhteensä 6 miljoonaa euroa kullekin vuodelle.

–Sähköautoja tällä saadaan joka vuosi lisää arviolta reilu tuhat. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa jo 13 vuoden kuluttua Suomessa tulisi olla liikenteessä 250 000 sähkö- ja 50 000 kaasuautoa, joten 6 miljoonaa euroa on liian vähän, jotta päästäisiin riittävän nopeasti liikkeelle.

Leskelä pitää hyvänä, että raportti huomioi muun muassa sähköautoihin liittyvän latausinfran, joka on edellytys sähköautojen yleistymiselle.

–Liikenteen sähköistämisessä on kyse globaalista trendistä, jonka hyödyt ovat ilmeisiä. Suomen ja suomalaisten yritysten etu on olla aktiivisesti ja hyvissä ajoin mukana tässä trendissä.

Hallituksen omissa arvioissa ilmastotavoitteessa pysyminen edellyttää, että Suomen on leikattava liikenteen päästöistään puolet vuoteen 2030 mennessä.

Joukkoliikenteen digitalisoimiseen ja julkisen liikenteen sähköistämiseen suunnattu vuosittainen 4 miljoonaa euroa onkin ET:n parlamentaariselta työryhmältä hyvä alku julkisen liikenteen sähköistämiseksi. Lisäksi ET on ehdottanut määräaikaista hankintatukea sähköauton ostajille, jatkoa latauspisteiden investointituelle sekä verotuksen kehittämistä sähköautoilun edistämiseksi.